Essai Renault 4 E-Tech Plein Sud : le SUV électrique découvrable qui préserve sa polyvalence

La Renault 4 E-Tech Plein Sud innove avec un toit en toile rétractable électrique, offrant l'expérience de la conduite cheveux au vent sans sacrifier l'espace de chargement ni les cinq places. Découvrez notre test complet de cette version hybride entre petit SUV et découvrable.

Vous souhaitez conduire les cheveux au vent dans une véhicule électrique ? Renault propose cette expérience avec la R4 E-Tech Plein Sud, un modèle qui se distingue par son toit ouvrant en toile rétractable électrique, une rareté parmi les électriques actuelles.

Contrairement à un cabriolet traditionnel, elle conserve l'intégralité de sa polyvalence avec un coffre de 420 litres et cinq places. Reprenant l'esprit des découvrables des années 60 comme la 4L Plein Air, cette version modernisée utilise un système fourni par Webasto, ouvrant un panorama de 1 m² jusqu'à 90 km/h. Le pavillon intègre des renforts pour limiter les torsions de caisse, et un déflecteur anti-remous est livré de série.

Aucun signe distinctif extérieur n'indique cette finition, et les teintes austères tranchent avec l'esprit ludique attendu. L'habitacle reprend l'ambiance de la R5, avec ses tissus denim et ses écrans numériques réactifs. Le test en version Techno (batterie 52 kWh, 150 ch) confirme que les qualités pratiques du SUV sont préservées, avec un seuil de chargement bas à 60 cm et une capacité de remorquage de 750 kg. Le système d'ouverture du toit s'active par un bouton chromé au plafonnier





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