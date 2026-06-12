Essai Leapmotor B05 : une compacte électrique chinoise qui bouscule le marché européen

Découvrez notre essai complet de la Leapmotor B05, une berline électrique chinoise vendue 15 000 € de moins que la Peugeot E-308. Avec son design expressif, son habitacle spacieux et son prix agressif, elle pourrait bien devenir une sérieuse concurrente pour les compactes européennes.

J'ai essayé la Leapmotor B05 : vendue 15 000 € moins chère qu'une Peugeot E-308, que vaut cette voiture électrique chinoise ? Présentée début 2026, la Leapmotor B05 débarque dans un segment typiquement européen : celui des berlines compactes.

Pour se défendre, cette voiture électrique chinoise veut mettre en avant son comportement dynamique et son rapport qualité / prix attractif. Vous allez le voir dans notre essai et avec notre avis, elle pourrait bien inquiéter Peugeot ou Volkswagen. Pour espérer se faire une place au soleil, Leapmotor met l'accent sur un style expressif, un comportement dynamique et une tarification agressive. Pour en savoir plus, nous sommes partis la découvrir en Allemagne.

Ne tournons pas autour du pot : la gamme européenne de Leapmotor peut difficilement compter sur son design pour sortir du lot. La B05, au contraire, veut apporter un peu d'émotion en s'appuyant, notamment, sur une ligne bien plus expressive. Mission plutôt réussie : tout en s'appuyant sur les impondérables Leapmotor (notamment la signature lumineuse en trois points et le bandeau noir à l'avant comme à l'arrière), la B05 s'offre un style bien plus européen, presque latin.

Les courbes sont douces, les volumes marqués, les proportions réussies, les grandes jantes de 19 pouces valorisantes : la mission est réussie. Ajoutez à cela quelques fantaisies, comme les portières aux vitres sans encadrement et les poignées invisibles, à l'image des Tesla, et vous obtenez un design finalement assez plaisant.

Notons tout de même quelques limites : la belle impression de largeur n'en est pas une : avec 1,88 m de large, la Leapmotor B05 pourra causer quelques sueurs froides dans les parkings - ses 4,43 m de long la placent définitivement dans la catégorie supérieure, la situant au même niveau qu'une Kia EV4 bien au-dessus des 4,37 mètres d'une Peugeot E-308 ou des 4,26 m d'une VW ID.3. Quant à la lunette arrière, l'absence d'essuie-glaces arrière pourra faire grogner lorsqu'il pleut - une absence difficilement justifiable.

Terminons par un assez travaillé, avec un coefficient de pénétration dans l'air (Cx) limité à 0,26, de bon niveau pour la catégorie. Pour les connaisseurs de la gamme Leapmotor, la découverte de l'habitacle de la B05 ne sera pas une surprise : basée sur la même plateforme que le B10, elle en reprend sa planche de bord. Pour les autres, reprenons. La présentation de la B05, sans réécrire de standard, est plutôt de bonne facture.

Les matériaux rembourrés sont à portée de main, les formes sont douces, la sellerie en similicuir plutôt accueillante. La planche de bord, très horizontale, met en valeur l'écran central que nous détaillerons juste après. Face au passager, un renfoncement anime l'ensemble, tout en restant parfaitement décoratif. La console centrale est très standard, avec une arche supérieure accueillant un chargeur à induction et cachant un espace de rangement - au revêtement bien trop glissant pour espérer y garder des choses.

Bref, une présentation sans grand panache, mais sans fausse note non plus. L'avantage d'une si grande voiture, c'est que l'espace réservé aux passagers est généreux. La B05 n'y fait pas exception : de ses 4,43 mètres de long, 2,74 m sont réservés à l'empattement (la distance entre les roues). De fait, les passagers avant comme arrière sont aux petits soins.

Même sur la banquette, l'espace aux jambes est plus que suffisant, avec un plancher plat et la possibilité de glisser ses pieds sous les sièges avant - au bénéfice du confort. Accoudoir central, buses d'aération, nombreux rangements et prises USB ajoutent au confort général. À l'avant, les deux sièges peuvent être chauffants et électriques sur la version haut de gamme, tandis que le grand toit vitré (réservé au haut de gamme également) apporte beaucoup de luminosité.

La Leapmotor trébuche cependant sur un grief partagé par beaucoup de voitures chinoises : un volume de coffre en retrait, sachant qu'aucun coffre avant (Avec 345 litres annoncés, la B05 se retrouve derrière des voitures bien plus compactes, comme les Peugeot E-308 (361 litres), VW ID.3 (385 litres) voire la Renault Mégane E-Tech (384 litres). De longueur identique, la Kia EV4 annonce 435 litres.

Au centre de la planche de bord de la Leapmotor B05 trône donc un écran tactile de 14,6 pouces, alimenté par une puce Qualcomm 8155… et c'est à peu près tout, puisque les boutons brillent par leurs absences. De fait, tout se commande depuis l'écran, obligeant à une certaine maîtrise.

Force est de constater que certains réglages, enfouis dans des sous-menus, pourraient gagner en praticité avec un bon vieux bouton physique - l'ouverture du rideau du toit vitré en est un bon exemple. De même, les réglages de conduite (modes de conduite, intensité du freinage régénératif, aides à la conduite) ne disposent d'aucun raccourci physique, occasionnant de la frustration (d'autant plus lorsqu'on conduit). Tout n'est cependant pas à jeter : le système multimédia est réactif et l'interface assez intuitive.

La navigation est fluide, et les applications principales sont faciles d'accès. On regrette juste l'absence de CarPlay sans fil, mais Leapmotor promet une mise à jour pour ajouter cette fonction. Côté conduite, la B05 se démarque positivement. Le châssis est bien équilibré, la direction précise et la suspension absorbe correctement les imperfections.

La batterie de 52 kWh offre une autonomie WLTP de 420 km, ce qui est honorable pour ce segment. La recharge rapide accepte jusqu'à 80 kW, permettant de passer de 10 à 80% en 40 minutes environ. En ville, la B05 se montre agile malgré sa largeur, et le freinage régénératif bien dosé. Sur autoroute, le silence de fonctionnement est appréciable, même si les bruits d'air deviennent perceptibles à haute vitesse.

En résumé, la Leapmotor B05 est une compacte électrique séduisante sur le papier, avec un prix défiant toute concurrence - près de 15 000 € de moins qu'une Peugeot E-308. Son design original et son habitacle spacieux sont des atouts indéniables, mais quelques défauts, comme le coffre étroit et l'ergonomie 100% tactile, pourraient refroidir les acheteurs les plus traditionnels. Leapmotor devra aussi convaincre sur le service après-vente et la fiabilité à long terme.

Pour l'instant, la B05 a le mérite de secouer un marché dominé par les Européens, et cela sent bon la révolution





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