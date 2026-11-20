À Digne, la CRESS Paca réunit acteurs de l'ESS pour structurer un réseau face à la raréfaction des fonds et à la baisse de l'emploi dans les Alpes-de-Haute-Provence.

Les assises de l'économie sociale et solidaire (ESS) se sont tenues jeudi à Digne, dans les Alpes-de-Haute-Provence, pour aborder les défis structurels qui menacent ce secteur vital. L'événement, organisé par la chambre régionale de l'économie sociale et solidaire (CRESS), a mis l'accent sur la nécessité de densifier les réseaux et d'optimiser les relations entre les acheteurs publics et les entreprises du secteur.

Contexte Dépressif et Perte d'Emplois

Mathilde L'Hôte, directrice générale de la CRESS Paca, a ouvert la matinée en alertant sur la raréfaction des financements publics et les difficultés croissantes de recrutement qui pèsent sur le département. Les chiffres sont sans appel : le nombre d'établissements employeurs de l'ESS a reculé de 2,2 % dans les Alpes-de-Haute-Provence. Cette baisse s'accompagne d'une réduction de l'emploi de 4 %, un indicateur qui laisse craindre la disparition progressive de nombreux services de proximité essentiels à la vie des territoires ruraux et de montagne.

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Poids Économique et Diversité Sectorielle

Malgré ces indicateurs inquiétants, l'ESS reste un pilier majeur de l'emploi local. Jérôme Martinez, président de la délégation des Alpes-de-Haute-Provence de la CRESS Paca, a rappelé qu'un emploi sur cinq dans l'économie privée relève de ce modèle. Dans certaines intercommunalités comme Provence Alpes Agglomération, cette proportion atteint même un emploi privé sur trois. La diversité des activités couvertes est large, incluant l'action sociale, le service à la personne, l'insertion, l'agriculture durable, la transition énergétique et la culture.

Stratégie Axée sur les Achats Durables

Pour contrer ces tendances, les assises ont centré leurs travaux sur la commande publique comme levier de résilience. Déborah Bled, chargée de mission achats publics durables à l'Agence Régionale pour la Biodiversité et l'Environnement (Arbe), a rappelé les objectifs du plan national : intégrer une considération environnementale dans 100 % des contrats et une considération sociale dans 30 % d'ici 2025. L'objectif est d'utiliser le pouvoir d'achat des collectivités pour soutenir les entreprises vertueuses.

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Résultats de la Clause d'Insertion Sociale

La mise en œuvre concrète de ces politiques a été illustrée par le bilan 2025 de Jennifer Di Capua, facilitatrice de la clause d'insertion sociale pour l'association Objectif Plus. Cette clause permet d'intégrer des personnes en situation de fragilité, handicapées ou éloignées de l'emploi dans les marchés publics. Le Conseil départemental apparaît comme la collectivité la plus dynamique sur ce plan, suivi par les villes de Manosque et de Digne, témoignant d'une appropriation croissante des enjeux d'insertion par les acheteurs publics locaux.

Enjeu de Gouvernance et de Proximité

Julien Di Benedetto, maire de Digne et président de Provence Alpes Agglomération, a salué l'ESS comme un véritable levier de développement pour les territoires ruraux. Au-delà de la création d'emplois, les entreprises de l'ESS se distinguent par des écarts de salaires moins importants, une gouvernance partagée et la réinjection des bénéfices dans l'activité plutôt que vers des actionnaires. Cette matinée a confirmé la volonté des acteurs de structurer un réseau plus solide pour répondre aux défis économiques et sociaux des Alpes-de-Haute-Provence.