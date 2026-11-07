Espionnage chinois : L'enquête sur Jensen Huang et Megaspeed s'intensifie

Les services de renseignement américains accusent le directeur de NVIDIA d'être ciblé par le MSS via Alice Huang. L'enquête porte sur les exportations de puces vers la Chine et la sécurisation des technologies IA.

Le ministère chinois de la Sécurité d'État, principal service de renseignement de Pékin, a recruté Alice Huang pour recueillir des informations sur Jensen Huang. Des responsables américains soupçonnent le patron de NVIDIA d'avoir entretenu une relation amoureuse avec l'ancienne dirigeante de Megaspeed. Cette Chinoise a dirigé Megaspeed, une société singapourienne de centres de données et cliente de NVIDIA, et elle a rencontré Jensen Huang à plusieurs reprises. Une semaine plus tard, le quotidien new-yorkais a révélé que le ministère de la Sécurité d'État ( MSS) l'a chargée d'approcher le patron de NVIDIA.

Mécanisme d'espionnage et objectifs du MSS

Le MSS gère à la fois l'espionnage à l'étranger et le contre-espionnage. Pékin attendait d'elle des renseignements sur les projets américains dans l'intelligence artificielle, mais aussi un levier auprès de Jensen Huang, interlocuteur régulier de Donald Trump sur les exportations de puces. Le MSS espérait qu'Alice Huang pousse NVIDIA à réclamer l'ouverture du marché chinois à ses puces les plus avancées.

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On a tout d'un roman d'espionnage sur fond de guerre froide entre la Chine et les États-Unis, mais à l'ère de l'IA. Le patron de NVIDIA a l'oreille de la Maison-Blanche. Il a convaincu Donald Trump d'autoriser certaines ventes. Alice Huang fréquente aussi d'autres patrons du secteur, dont des dirigeants de Gigabyte, le fabricant taïwanais de cartes mères et de serveurs. Le New York Times évoque des liens avec des responsables situés dans le sud-est asiatique, d'après des informations transmises par les services de renseignement.

Prise de position de la Maison-Blanche et silence

Donald Trump et quelques hauts responsables l'ont appris avant le voyage du président à Pékin, où le patron de NVIDIA et Elon Musk l'accompagnaient. Le président n'a pris aucune mesure, et personne n'a prévenu Jensen Huang que le renseignement chinois cherchait à l'espionner. Cette inaction a permis à la situation de se poursuivre sans intervention immédiate des autorités américaines les plus élevées.

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L'entreprise rappelle que son patron échange chaque année avec des milliers de dirigeants de clients. On a demandé à ce PC de voler notre travail, mais ici, l'enjeu est géopolitique. NVIDIA exige de ses partenaires cloud qu'ils réduisent leur dépendance à la Chine, une stratégie qui contraste avec les pressions exercées par le MSS via Alice Huang pour maintenir l'accès au marché chinois.

Conclusions et prochaines étapes législatives

Fin octobre, Pékin avait dénoncé des pratiques qu'il qualifiait d'illégaux. Le 18 novembre, Brian Mast, qui préside la commission des affaires étrangères, John Moolenaar, à la tête de la commission spéciale sur la Chine, et Eric Crawford, président de la commission du renseignement, veulent l'interroger sur ses interactions avec Alice Huang. Ils réclament aussi des précisions sur les protocoles de sécurité de NVIDIA contre l'espionnage étranger.

Leur inquiétude porte sur l'accès de la Chine aux technologies américaines sensibles, et Megaspeed fournit un exemple concret. Selon les enquêteurs américains, sa société sœur malaisienne aurait acheté au moins 4,8 milliards de dollars d'équipements à base de puces NVIDIA entre juin 2024 et février 2026. Ils ont transmis le dossier au département de la Justice cette année. D'après le Financial Times, Megaspeed construisait des centres de données en Asie du Sud-Est et louait leur puissance de calcul à Alibaba.

Le géant chinois du commerce en ligne et du cloud utilisait ainsi des puces de pointe dont la vente est interdite en Chine. Le quotidien britannique affirme que Megaspeed a aussi participé à un trafic de puces vers la Chine, mais NVIDIA assure n'avoir trouvé aucune trace d'infraction lors de son enquête interne. Interrogée par Reuters, NVIDIA n'a pas commenté la lettre des élus.

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On reçoit souvent des mises à jour du gouvernement américain sur les personnes et entités à surveiller, et nous agissons toujours en conséquence. Ce cas illustre la complexité des relations entre l'industrie technologique américaine et les ambitions stratégiques chinoises, où les lignes entre commerce légitime et espionnage d'État deviennent de plus en plus floues.