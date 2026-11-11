Espagne : Un réceptionniste licencié 30 jours après sa démission obtient une indemnité dérisoire de 183,43 euros

Un travailleur espagnol licencié après 30 jours sans validation d'essai ne perçoit que 183,43 euros. La Haute Cour de Catalogne rejette sa demande de 30 000 euros, soulignant les conséquences de sa démission.

Un salarié espagnol a obtenu une indemnité symbolique de 183,43 euros après avoir été renvoyé trente jours seulement après son embauche, alors qu'il avait quitté son précédent poste stable. La Haute Cour de justice de Catalogne a confirmé ce jugement, rejetant la réclamation de près de 30 000 euros présentée par l'homme, dont la situation a été compliquée par un refus de paiement de l'assurance chômage.

Mécanisme du Licenciement Abusif

La Haute Cour de justice de Catalogne a examiné le cas d'un réceptionniste qui occupait un contrat à durée indéterminée (CDI) depuis plus de cinq ans avant de prendre sa décision de démissionner. Ce salarié a choisi de rejoindre une entreprise du secteur automobile, espérant améliorer ses perspectives professionnelles. Cependant, son employeur a mis fin à son contrat après trente jours, estimant qu'il n'avait pas validé sa période d'essai. Le tribunal du travail de Manresa a jugé ce licenciement abusif car aucune période d'essai n'avait été formellement convenue par écrit entre les parties.

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Positions des Acteurs et Arguments Juridiques

Le service public espagnol de l'emploi a refusé de verser des allocations chômage au salarié, invoquant un délai légal de trois mois qui doit s'écouler après une rupture volontaire. Ce délai s'applique pour permettre aux travailleurs de bénéficier de l'indemnisation lorsqu'un nouvel employeur met fin à la période d'essai. Le salarié, estimant cette somme de 183,43 euros insuffisante au regard de sa situation, a récliqué près de 30 000 euros de dommages et intérêts. La justice a considéré que la perte de ses droits au chômage découlait directement de sa décision initiale de démissionner de son précédent poste.

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Conséquences Réelles et Procédures à Venir

Cette décision illustre les risques importants liés au changement d'entreprise pour améliorer sa situation professionnelle. Le salarié, ayant démissionné de son CDI depuis plus de cinq ans, se retrouve sans emploi et sans soutien financier après une période d'essai non validée. La Haute Cour de justice de Catalogne a maintenu le jugement du tribunal de Manresa, fixant l'indemnité à 183,43 euros correspondant uniquement à son ancienneté. Cette affaire souligne l'importance cruciale de la rédaction écrite des conditions d'essai et des effets pervers de la démission volontaire sur l'accès aux aides sociales.