Espagne : grève générale mercredi contre la crise du logement

Grève générale en Espagne, la première depuis 2012, contre la crise du logement, à moins de trois semaines des législatives anticipées du 29 novembre.

Les salariés espagnols sont appelés mercredi à une grève générale, la première de cette ampleur depuis 2012, pour défendre l'accès au logement et le pouvoir d'achat. Le mouvement, porté par les principaux syndicats du pays, doit servir de baromètre du mécontentement social à moins de trois semaines des élections législatives anticipées du 29 novembre.

Le taux de grévistes sera scruté dans l'industrie et les services, en particulier dans les transports publics, où un service minimum restera toutefois assuré. Les observateurs suivront aussi l'ampleur des manifestations prévues en soirée à Madrid et à Barcelone, un indice du climat social dans la quatrième économie de la zone euro.

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Une mobilisation née de la crise du logement

La grève générale trouve son origine dans le mouvement de protestation autour de la crise du logement, né après l'expulsion de Maricarmen Abascal, une Madrilène de 87 ans, de son appartement. Elle est décédée quelques jours plus tard.

Valeria Racu, porte-parole du Syndicat des locataires, organisation au coeur de la mobilisation, a salué sur la radio publique un appel venu directement de la rue. Elle a estimé qu'il s'agissait de la première fois depuis très longtemps qu'une grève naissait ainsi de la base sociale.

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Faute d'avoir réussi à faire adopter au Parlement un paquet de mesures contre la crise du logement, le Premier ministre socialiste Pedro Sánchez a décidé début octobre d'avancer au 29 novembre des élections initialement prévues en 2027. Le gouvernement de gauche prévoit néanmoins de faire adopter dès jeudi une partie de ces mesures par l'organe exerçant les fonctions du parlement dissous.

Le gouvernement défend la grève, la droite la critique

Pedro Sánchez défend la grève comme un moyen d'obtenir une réponse commune de toutes les administrations face à l'accès au logement. Dans les colonnes de La Vanguardia, il a affirmé que la grève n'était dirigée contre personne et a appelé lundi sur X à protéger les acquis sociaux obtenus par les mobilisations passées.

Le patronat rejette la grève, qu'il qualifie de mobilisation électorale. La droite et l'extrême droite la critiquent également. Lors d'un meeting la semaine dernière, Alberto Núñez Feijóo, dirigeant du Parti populaire (PP, droite), a demandé aux syndicats de ne pas la faire, en rappelant que son camp ne l'avait pas organisée pendant les huit ans de gouvernement socialiste.

Alberto Núñez Feijóo, dont la formation est donnée favorite des législatives par les sondages, a également fustigé le maintien de l'appel en référence à la collision ferroviaire survenue fin octobre dans le centre du pays, qui a fait 69 morts. Santiago Abascal, dirigeant du parti d'extrême droite Vox, a demandé aux syndicats d'inspiration marxiste d'annuler la mobilisation, sous peine de voir ses partisans en prendre note.

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Un salaire insuffisant face aux loyers madrilènes

Le loyer moyen à Madrid absorbe une part très élevée des revenus salariés. Selon les données de l'Institut national de la statistique (INE), le salaire mensuel brut moyen s'établit en Espagne à environ 2.460 euros avant impôts, versés en général en 14 fois sur l'année.

Selon le portail Idealista, la location d'un appartement de 50 m2 à Madrid coûtait en moyenne 1.170 euros par mois en octobre, soit quasiment la moitié du salaire brut moyen. Ce niveau reste loin du taux de 30% largement recommandé par les organismes publics et les professionnels du logement.

Unai Sordo, secrétaire général des Commissions ouvrières (CCOO), premier syndicat national, a expliqué à eldiario.es que l'objectif principal était de favoriser une grande mobilisation sociale et de faire émerger un consensus autour de la question du logement. La grève de mercredi sera donc lue comme un test de cette mobilisation avant le scrutin du 29 novembre.