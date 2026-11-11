Espagne : grève générale historique pour le logement et le pouvoir d'achat

Des centaines de milliers de personnes ont défilé en Espagne lors de la grève générale du 11 novembre 2026 pour le logement et les salaires, avant les législatives.

Des centaines de milliers de personnes ont défilé mercredi 11 novembre 2026 à travers l' Espagne, notamment à Madrid et à Barcelone, à l'issue d'une journée de grève générale pour le droit au logement et le pouvoir d'achat. Ce mouvement social intervient à moins de trois semaines des élections législatives fixées au 29 novembre.

Il s'agit de la première grève générale que connaît l'Espagne depuis 2012, soit quatorze ans plus tôt. Le pays est la quatrième économie de la zone euro, et les manifestants réclament une baisse des loyers ainsi qu'une hausse des salaires.

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Grève générale : une mobilisation contrastée selon les secteurs

La grève générale a été jugée très importante dans certains secteurs par les syndicats, tandis que le patronat l'a qualifiée d'échec. Les deux lectures coexistent donc au lendemain de la journée de mobilisation nationale.

Le syndicat Commissions ouvrières, appelé CCOO, premier syndicat national, a évoqué une participation très importante dans les secteurs qui travaillent en rotation d'équipes. De son côté, l'UGT, l'autre grand syndicat espagnol, a salué une mobilisation massive pour une grève juste.

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Selon l'UGT, la participation a été plus importante dans les zones côtières du nord, de l'est et du sud de l'Espagne, des territoires confrontés à une forte pression immobilière. Cette géographie de la mobilisation relie directement la grève à la question des loyers et de l'accès au logement.

Les défilés de Madrid et de Barcelone ont rassemblé respectivement 120 000 et 55 000 personnes, selon les autorités. Ces chiffres placent la capitale espagnole en tête de la mobilisation dans les grandes villes du pays.

Affrontements et interpellations à Madrid et Barcelone

Les défilés de Madrid et de Barcelone se sont achevés par des incidents opposant des groupes de manifestants, souvent cagoulés et vêtus de sombre, aux forces de police. Ces échauffourées ont concerné des groupes restreints, distincts du reste des cortèges.

À Barcelone, plusieurs boutiques du centre-ville ont été vandalisées, leurs vitrines brisées, et des poubelles ont été enflammées. Peu avant 22 heures, 18 interpellations avaient déjà eu lieu dans la capitale catalane.

À Madrid, des échauffourées ont éclaté sur une grande place du centre-ville. Dans les deux villes, la police a fait usage de lanceurs de balles de caoutchouc et de gaz lacrymogène pour disperser ces petits groupes.

Plus tôt dans la journée, les manifestants s'étaient élancés dans le calme en fin d'après-midi dans les rues du centre de Madrid, sous une pluie battante. Beaucoup s'abritaient sous des parapluies, après une journée rythmée par les arrêts de travail et les piquets de grève.

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Témoignages sur le logement et les loyers

Les manifestants interrogés expliquent leur présence par la difficulté d'accéder à un logement digne et à un loyer abordable. Plusieurs générations étaient représentées dans les cortèges, avec de nombreux jeunes particulièrement touchés par la crise du logement.

David, un ingénieur de 40 ans qui n'a pas souhaité donner son nom, a résumé ses revendications : il veut que les loyers baissent et qu'il devienne possible d'acheter un logement. Il vit seul et paie un loyer d'un peu plus de 600 euros pour un logement sans chauffage ni climatisation.

Paula Díaz, une technicienne de 25 ans qui vit encore chez ses parents, estime que la pression de la rue finira toujours par pousser les gouvernements à agir. À Barcelone, Teresa Collados, 71 ans, retraitée venue manifester par solidarité, déplore que le pays construise pratiquement plus de logements publics, ce qui a progressivement aggravé le problème.

Jesús Pallarol, également âgé de 71 ans, estime que la question du logement restera présente quel que soit le résultat des élections. Il affirme que le problème est comme un éléphant au milieu de la pièce que personne ne pourra ignorer, qu'il s'agisse du gouvernement progressiste actuel ou du Parti populaire, classé à droite.

Au-delà des cortèges, des militants ont mené des opérations de blocage sur plusieurs axes routiers et installé des piquets de grève autour de centres logistiques. Le mouvement a également entraîné des perturbations dans les transports publics à travers le pays.