Esmée Peperkamp dénonce Picnic-PostNL et clause de non-diffamation

L'ancienne coureuse Esmée Peperkamp accuse l'équipe Picnic-PostNL de négligence médicale et divulgue une clause contractuelle visant à étouffer les critiques.

La coureuse professionnelle Esmée Peperkamp a brisé le silence pour dénoncer les conditions de travail au sein de l'équipe Picnic-PostNL, avec qui elle a été affiliée entre 2021 et 2025. Cette révélation intervient suite à une enquête du média néerlandais NOS en mi-octobre, qui avait mis en lumière un climat de peur systématique dans la formation néerlandaise. En tant qu'ancienne participante au Tour de France 2023, Peperkamp a décidé de partager son expérience pour se défaire du fardeau émotionnel qu'elle supporte depuis son départ de l'équipe.

Sanctions financières et silence imposé

Le point central de cette accusation concerne une clause spécifique présente dans le contrat de Peperkamp, qui menaçait de sanctions pécuniaires toute coureuse ou membre du staff émettant des critiques négatives envers l'organisation. Selon la néerlandaise de 29 ans, cette disposition juridique a été conçue pour dissuader quiconque de révéler les agissements internes de la structure, et ce, même après la résiliation du contrat. Elle a confirmé que d'autres athlètes et membres du staff étaient également soumis à ces restrictions de langage, créant ainsi un environnement de rétention de l'information au sein de l'équipe.

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Négligence médicale et syndrome RED-S

Esmée Peperkamp accuse l'encadrement de son employeur de négligence flagrante en matière de santé, déclarant que sa condition physique s'est considérablement dégradée sous leur supervision. Elle souffre du syndrome de carence énergétique relative chez les sportifs, ou RED-S, une affection qui lui a fait perdre ses règles dès 2021. Cette pathologie, développée durant son passage chez DSM puis chez Picnic-PostNL, est directement liée à une production hormonale insuffisante résultant des pressions physiques imposées.

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Protocoles de soins laxistes et infections

En plus du RED-S, l'athlète a rapporté divers problèmes de santé non pris en charge adéquatement, notamment un intestin irritable, une intolérance au lactose, et des douleurs lombaires persistantes après des entraînements intenses. Peperkamp a également critiqué la gestion de son protocole commotion cérébrale lors du Tour de Burgos en 2024, qu'elle juge très laxiste. Cette négligence a contribué à sa déclaration d'inaptitude mentale temporaire, un événement qui l'a empêchée de concourir pendant plusieurs mois.

Impact sur la carrière et dénouement

La coureuse a précisé être tombée malade juste avant l'Amstel Gold Race en avril dernier, et lutte actuellement contre une infection pulmonaire liée au COVID-19. Sa santé mentale s'est également effondrée, ce qui a conduit à son licenciement chez VolkerWessels après sa période difficile. En terminant 48e du Tour de France 2023, elle avait montré sa capacité technique avant que ces problèmes de santé ne viennent entraver sa carrière. Son témoignage vise à dénoncer le manque d'écoute et les décisions prises sans tenir compte de son bien-être réel.