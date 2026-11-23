L'ESF des Alpes du Sud recrute 1857 moniteurs diplômés pour l'hiver 2026-2027. La compétition nationale Ski d'Or se tiendra à Vars en avril 2027.

L'École du ski français (ESF) des Alpes du Sud annonce une mobilisation massive de son personnel pour la période hivernale 2026-2027. Cette structure fédérative, qui opere dans la région, prévoit d'employer 1 857 moniteurs et monitrices diplômés pour assurer la formation des skieurs.

Ce contingent de professionnels de la glisse est déployé au sein des 27 écoles membres du réseau dans les Hautes-Alpes. L'objectif est d'offrir des cours adaptés à une clientèle variée, allant de l'apprentissage initial pour les enfants au perfectionnement technique pour les adultes.

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Une offre de formation diversifiée et technique

Les 1 857 moniteurs de l'ESF des Alpes du Sud sont spécialisés dans l'ensemble des disciplines de glisse disponibles dans la région. Leur expertise couvre le ski alpin, le hors piste, le freestyle, ainsi que le snowboard, le ski nordique et la raquette. Cette polyvalence permet d'accueillir simultanément une dizaine d'élèves pour des cours individuels ou des petits groupes.

Pour les pratiquants les plus avancés ou les clubs sportifs, l'école peut accueillir plus d'une centaine de participants lors de sessions intensives. La station de Vars sert d'exemple concret de cette capacité d'accueil pour les gros clubs qui souhaitent s'entraîner en vue de compétitions.

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Des spécificités locales unies par la passion du ski

Chaque station des Hautes-Alpes possède ses propres caractéristiques et différences en fonction de sa taille et de ses infrastructures. Malgré ces particularités géographiques, le point commun qui relie l'ensemble des écoles membres de l'ESF reste le ski alpin. La philosophie générale mise en avant par le réseau est celle du plaisir avant tout.

Cette année constitue un moment charnière pour les écoles de ski de la région. L'hiver 2025-2026 a été marqué par une année de référence, notamment grâce à des conditions d'enneigement optimales et à un afflux significatif de clientèle. Cette réussite prépare le terrain pour la saison suivante.

Calendrier des événements et prochaines échéances

Le calendrier sportif de la région se poursuivra bien après la fin de la saison de neige. La station de Vars accueillera les 3 et 4 avril 2027 la 39e édition des Ski d'Or. Il s'agit d'une compétition nationale majeure qui réunira plus de 1 500 jeunes compétiteurs venus de toute la France.

Le recrutement des 1 857 moniteurs est essentiel pour répondre à cette demande soutenue et à cette affluence attendue. L'ESF des Alpes du Sud mise sur cette force de travail qualifiée pour maintenir son rang et offrir un service de qualité optimale aux skieurs de tous niveaux.