Escape the Game Castres : Une cinquième salle bientôt ouverte

Escape the Game Castres, situé dans une ancienne église du centre-ville, s'apprête à ouvrir une cinquième salle de jeu. Cette nouvelle salle, nommée 'Jungleji', s'inspirera de l'univers du film Jumanji et sera disponible à partir de la deuxième semaine des vacances de février. Le propriétaire, Quentin Doulcier, est confiant dans l'avenir de son entreprise et prévoit d'ouvrir encore plus de salles dans la région.

Lancé en novembre 2022, Escape the Game connaît un essor fulgurant. « On a pris le risque et ça a marché », commente le propriétaire, Quentin Doulcier. Aujourd'hui, il s'apprête à ouvrir une cinquième salle de jeu au sein de son escape game , situé dans une ancienne église du centre-ville de Castres . Baptisée 'Jungleji', en référence à l'univers du film Jumanji, celle-ci sera disponible à partir de la deuxième semaine des vacances de février.

Elle s'ajoute aux quatre salles existantes : 'Cléopâtre', 'Massacre à la tronçonneuse', 'L’ordre des sorciers' et 'Prison break'. L'ancienne chapelle de 300 m2 est suffisamment grande pour accueillir jusqu'à huit salles assure Quentin Doulcier, qui n'exclut pas de toutes les exploiter dans les prochaines années. C'était un pari par le lieu » lance Quentin Doulcier, et pour cause : l'escape game est situé dans l'ancienne chapelle du Saint-Sacrement : « Il n'y avait pas d'eau, ni d'électricité ». « Les gens viennent de loin car on a un lieu atypique » décrit-il. Parmi ses clients, il compte des familles, des centres aérés, mais aussi des entreprises : « Pour la cohésion, c'est bien de faire un escape game. On a beaucoup d'entreprises de Revel et Graulhet ». Après la fermeture de 'L’échappée castraise' fin 2024, 'Escape the Game' est devenu le seul escape game de Castres. « On est toujours rentables » affirme Quentin Doulcier, malgré une légère baisse de fréquentation en 2024.De nouveaux projets dans la région « C'est le seul endroit où les gens payent et disent merci » s'amuse le propriétaire, qui ambitionne la création d'une sixième salle de jeu d'ici la fin de l'année. “On change les salles tous les deux à trois ans” contre une rotation “tous les cinq ans” en moyenne dans les autres entreprises du secteur, explique l'entrepreneur qui emploie quatre personnes. 'J’étais multi-activité mais aujourd’hui je me recentre sur le loisir' confie-t-il. Après le rachat d'un escape game à Narbonne, deux autres vont ouvrir, en mars à Montpellier et en juin à Toulouse. 'Plus on a de salles, plus on peut faire changer les salles. Par exemple, à Narbonne, on a une salle inspirée de Star Wars que l’on pourra proposer ici' détaille-t-il. 'On a de plus en plus de parties intergénérationnelles' raconte Quentin Doulcier, qui privilégie la création de salles 'famille'. À Castres comme ailleurs, son ambition reste la même : 'vendre du bonheur'. 'C’est peut-être le début d’une franchise d’escape game…





