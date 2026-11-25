Découvrez les quatre espaces nordiques des Pyrénées-Atlantiques. Braca, Issarbe, Somport et Iraty proposent ski, raquettes et tarifs familiaux en Béarn et Pays Basque.

Les Pyrénées-Atlantiques offrent quatre espaces nordiques exceptionnels face aux cimes ensoleillées et aux vallons composés de forêts de hêtres et de sapins centenaires. Ces lieux authentiques et préservés permettent de savourer la montagne à son rythme, que ce soit lors d'une balade en raquettes ou d'une glissade en ski de fond.

Le Braca : Terrain de jeu près de La Pierre Saint-Martin

L'espace nordique du Braca, situé à deux pas de La Pierre Saint-Martin entre 1 450 et 1 540 mètres d'altitude, propose mille manières de profiter de la montagne. Avec ses 25 kilomètres de pistes traversant les forêts de pins et les clairières enneigées, le site invite au ski de fond, aux raquettes et aux traîneaux à chiens pour les plus audacieux.

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Les amateurs de glisse fun peuvent opter pour le fat bike électrique ou le sternboard, ce skate équipé de roues de dameuse. Le chemin de découverte familial est jalonné de panneaux expliquant la faune, la flore, la géologie et la spéléologie locales. Pour les jeunes, des pistes de luge, des initiations au biathlon et une chasse au trésor sur les traces des Poïz complètent l'offre ludique.

Une navette gratuite relie la station de ski de La Pierre Saint-Martin à l'espace nordique en hiver. Elle assure des rotations quotidiennes pendant les vacances scolaires au départ de la Maison de la Pierre, et fonctionne le week-end ou sur demande en semaine hors vacances. Le tarif est de 2 euros aller-retour sans justificatif d'entrée.

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Issarbe : Escapade en moyenne montagne dans la vallée de Barétous

À l'intersection du Béarn et du Pays basque, Issarbe culmine à 1 450 mètres dans la vallée de Barétous. Cet espace discret et préservé accueille 31 kilomètres de pistes accessibles à tous les niveaux, idéaux pour les descentes en luge gratuites avec les enfants ou le ski de fond débutant.

La station dispose d'un parking gratuit au pied des pistes, d'un service de location de matériel et d'une terrasse panoramique offrant une vue sur le massif du pic d'Anie. À partir de 13 heures, le tarif tombe à moitié prix, avec un forfait familial à 20 euros pour deux adultes et jusqu'à trois enfants.

Une activité guidée permet de découvrir les paysages enneigés en compagnie d'un professionnel. La balade se termine au restaurant panoramique par un apéritif avec planche de charcuteries locales. Une version en raquettes est disponible en cas de manque de neige avec un tarif réduit correspondant.

Le Somport : Site transfrontalier au cœur du Parc national des Pyrénées

À 1 600 mètres d'altitude, le Somport déploie un site transfrontalier avec une vue imprenable sur la vallée d'Aspe. Cet écrin situé au cœur du Parc national des Pyrénées invite au calme pour parcourir les 25 kilomètres de pistes balisées en ski de fond ou en raquettes à travers la hêtraie sapinière et les crêtes frontalières.

L'école de ski nordique propose des initiations au biathlon laser pour les enfants. Les tarifs incluent un pack famille à 35 euros pour deux adultes et deux enfants, ainsi qu'un pack tribu à 40 euros pour quatre adultes en semaine. La location de raquettes est fixée à 5,50 euros la journée.

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Un espace bien-être est également disponible pour 18 euros par personne, valable pour deux à quatre personnes. Un jeu d'aventure ludique permet de rejoindre les cabanes perchées pour retrouver Esquirou l'écureuil du Somport, idéal pour les premières glisses en ski de fond au niveau débutant.

Iraty : Déconnexion dans la majestueuse forêt de hêtres

Sur les hauteurs du Pays basque, Iraty offre une parenthèse apaisante dans une forêt de hêtres majestueuse. La piste de Petrilarre promet huit kilomètres d'évasion au pied ou en raquettes, alternant passages boisés et panoramas de la vallée de Cize pour une déconnexion garantie loin du tumulte urbain.

Les visiteurs peuvent s'initier à la vannerie et à la poterie auprès d'artisans et artistes locaux. L'offre propose des sorties trappeur en famille et des après-midis contes pour profiter du calme enveloppant des promenades.

L'espace nordique du Braca accueille également Gilles, accompagnateur en moyenne montagne, pour former les aventuriers à la lecture de carte, l'orientation et le maniement de l'ARVA. Ces sessions incluent la construction d'abris en forêt et des balades en raquettes pour apprendre les rudiments de la montagne en hiver.