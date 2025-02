Escapades en train : Réservez dès maintenant vos billets pour le printemps et l'été !

La SNCF ouvre la réservation de billets pour les trajets du 13 mai au 12 juin. Profitez des vacances scolaires et des week-ends prolongés pour vous offrir une escapade en train.

Cette année, le printemps offre de nombreux cadeaux aux Français, et ce n'est pas seulement le retour du beau temps ! Entre les vacances scolaires qui s'étendent du 5 avril au 4 mai selon les zones, et trois week-ends prolongés, il existe de multiples occasions de profiter pleinement.

Pourquoi ne pas se lancer dans une escapade en train ? La SNCF avait déjà ouvert la réservation de billets pour les trajets jusqu'au 12 mai, mais à partir du 12 février, c'est le tour des billets pour les trajets prévus du 13 mai au 12 juin inclus. Cette vente concerne les voyages en TGV et Intercités ; pour les OUIGO, il est déjà possible de réserver des voyages jusqu'au 5 juillet 2025. Les billets de train, surtout pour les périodes estivales, ont tendance à se remplir très rapidement. En achetant vos billets dès l'ouverture des ventes le 12 février, vous avez ainsi plus de choix de places et, si vous voyagez à plusieurs, vous pouvez vous regrouper dans la même voiture ou dans un carré. Une autre raison de réserver tôt : il y a davantage d'horaires de voyage disponibles lorsque les trains ne sont pas encore pleins. Plus vous attendez, et moins il y a de possibilités. Enfin, réserver vos billets de train tôt vous permet également d'anticiper vos autres réservations, comme celle d'un hôtel ou encore de certaines activités. En résumé, cela vous permet de profiter au maximum de votre voyage !Certains liens sont trackés et peuvent générer une commission pour Le Parisien. Les prix sont mentionnés à titre indicatif et sont susceptibles d'évoluer.





