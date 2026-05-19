Escapade Sportive Et Gourmande Dans Les vignes - Office De Tourisme De Rognes

L' office de tourisme de Rognes met le terroir à l'honneur avec une escapade sportive et culinaire au cœur des vignes. Voici le programme de cette escapade gourmande et signée sport, organisée le samedi 6 juin 2026.

Vous avez droit à une escapade à vélo avec les vélos électriques, mis à disposition par l'office de tourisme, accompagnés de visites et dégustations en toute bonne santé et après-midi. Le déjeuner vous sera servi également lors de cette escapade pleine de surprises. Deux ascenseurs inclinés relient la gare SNCF au pôle d'échanges multimodal Cap Horizon de Vitrolles, inaugurés le 31 août 2026. Le avviare gratuitement avec le réseau TER.

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