Escalade militaire au Moyen-Orient : l'Iran frappe le Koweït et Bahreïn depuis le Liban

L'Iran a lancé sept missiles balistiques contre le Koweït et Bahreïn, la plupart interceptés, en représailles à des frappes américaines en Iran. Cette escalade survient alors que le ministre iranien des Affaires étrangères appelle le Liban à combattre Israël, son "vrai ennemi", dans un contexte de pourparlers bloqués et de frappes israéliennes meurtrières au Liban sud.

Dans un contexte de tensions régionales croissantes, les relations entre le Liban et Israël demeurent bloquées, tandis que l'Iran intensifie ses actions militaires. Ce samedi 6 juin, le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi , a directement interpellé le président libanais Joseph Aoun , lui demandant de protéger le Liban contre ce qu'il a qualifié de "vrai ennemi", à savoir Israël .

Cette déclaration intervient moins de vingt-quatre heures après que le président libanais a sommé Téhéran de cesser toute ingérence dans les affaires de son pays, illustrant la profondeur de la crise diplomatique bilatérale. La rhétorique d'Araghchi s'inscrit dans une escalade militaire plus large orchestrée par l'Iran, qui a lancé sept missiles balistiques en direction du Koweït et de Bahreïn dans la nuit.

Selon les rapports de l'armée américaine, six de ces projectiles ont été interceptés par les systèmes de défense aérienne de ces nations partenaires, tandis qu'un septième n'a pas atteint sa cible prévue, sans faire de victimes ni causer de dégâts significatifs sur les installations américaines stationnées à Bahreïn. Cette attaque missile iranienne constitue une riposte directe aux bombardements américains menés la veille contre des sites de radars en Iran.

Le Commandement militaire américain pour le Moyen-Orient (Centcom) a justifié ces frappes, menées en "légitime défense", par la nécessité de neutraliser une menace immédiate pesant sur le trafic maritime civil. Washington affirme avoir abattu quatre drones iraniens qui s'approchaient du détroit d'Ormuz, un point de passage stratégique vital pour le transport pétrolier mondial.

En réponse, les Gardiens de la Révolution iraniens, l'arm idéologique de la République islamique, ont annoncé avoir frappé des "bases ennemies dans la région" avec des missiles aériens. Leur communiqué, relayé par la télévision d'État Irib, ne précise pas l'ampleur exacte des dégâts, mais le Pentagon a démenti tout impact sur ses infrastructures à Bahreïn.

Cette séquence d'actions et de représailles souligne la volatilité extrême du golfe Persique, où les incidents militaires se multiplient, risquant de dégénérer en un conflit plus large impliquant les États-Unis et l'Iran. Sur le front libanais, la guerre entre Israël et le Hezbollah continue de faire des morts parmi les civils.

Les autorités libanaises ont fait état de cinq personnes tuées dans une frappe israélienne sur le sud du pays, ajoutant à la tragédie humanitaire qui se déroule depuis des mois. Dans ce paysage chaotique, le président Joseph Aoun tente de préserver la souveraineté du Liban en exigeant le retrait des influences étrangères, Iranienne en tête.

Cependant, l'appel d'Araghchi à combattre Israël révèle les pressions contradictoires exercées sur Beyrouth, coincée entre la force de frappe israélienne et l'emprise politique et militaire du Hezbollah, soutenu par Téhéran. Parallèlement, la scène internationale reste agitée : le guide suprême iranien Mojtaba Khamenei a jugé irréaliste une éventuelle rencontre avec Donald Trump, tandis que le président français Emmanuel Macron réaffirme le soutien de la France à un cessez-le-feu au Liban et se dit prêt à s'impliquer.

Ces déclarations interviennent alors que d'autres faits divers, comme l'affaire Lyhanna en France ou un procès pour violences conjugales dans le Pas-de-Calais, occupent également l'actualité, montrant la diversité des sujets qui coexistent dans ce direct sur la guerre au Moyen-Orient et ses implications globales





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