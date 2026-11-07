ESAT Les Ateliers du Beffroi à Évreux : entretien professionnel des sépultures

L'ESAT Les Ateliers du Beffroi d'Évreux propose un service complet d'entretien et de fleurissement de tombes. Découvrez les modalités et les avantages de cette prestation inclusive.

L'ESAT Les Ateliers du Beffroi situé à Évreux assure la gestion complète du nettoyage et de la mise en valeur des sépultures durant toute l'année. Cette initiative répond aux besoins des personnes en perte de mobilité, des résidents éloignés des cimetières ou des familles disposant de moins de temps pour s'occuper de la mémoire de leurs défunts. Le service garantit un entretien régulier et soigné grâce à l'intervention de travailleurs en situation de handicap.

Méthodologie professionnelle au cimetière Saint-Louis

David, Mohamed et Anne Lafond interviennent directement sur les sites pour réaliser un entretien courant rigoureux. Au cimetière Saint-Louis d'Évreux, l'équipe commence par retirer systématiquement les feuilles mortes et les débris végétaux accumulés. Le nettoyage de la pierre tombale nécessite ensuite l'utilisation de brosses et d'éponges douces pour préserver l'intégrité des surfaces.

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Les produits employés sont professionnels et respectueux de l'environnement, permettant de traiter efficacement les soudures sans abîmer la roche. Cette méthode minutieuse vise à limiter l'installation progressive des mousses et des lichens qui fragilisent à terme les structures en pierre naturelle. L'équipe inspecte également l'état visible de la sépulture et prend soin des ornements présents sur place.

Personnalisation et adaptation aux souhaits des familles

Le prestataire propose une grande flexibilité dans la fréquence et le type de services fournis aux usagers. Les contrats peuvent être établis à la demande ponctuelle ou sur une base mensuelle, trimestrielle, semestrielle ou annuelle. Cette diversité d'offres permet à chaque famille de choisir le niveau de surveillance et d'intervention qui correspond le mieux à ses attentes spécifiques et à son budget.

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En ce qui concerne le fleurissement, l'équipe dépose des fleurs fraîches, des plantes de saison ou des compositions artificielles selon les préférences du client. Pour la période de la Toussaint, il est privilégié l'usage de fleurs et de plantes résistantes aux froids hivernaux afin d'assurer une belle présentation durable. Un suivi régulier permet de prévenir d'éventuels travaux de réparation ou de signaler tout problème constaté sur le monument.

Une structure inclusive sous l'égide de l'ADAPEI 27

L'ESAT Les Ateliers du Beffroi a vu le jour en 1986 et accueille aujourd'hui 191 personnes en situation de handicap. Cette structure dépend de l'ADAPEI 27, une organisation qui accompagne plus de 1 400 personnes atteintes de troubles du neuro-développement, du spectre de l'autisme, du développement intellectuel ou de troubles psychiques. L'ensemble du dispositif repose sur une équipe de près de 530 professionnels répartis sur 22 sites différents.

Karine Thier, la directrice de l'ESAT, souligne l'importance de promouvoir la dignité et la citoyenneté des personnes accompagnées. L'objectif est de construire des accompagnements adaptés aux besoins et aux souhaits de chacun pour favoriser leur autonomie. La structure défend une société solidaire et inclusive, permettant à chaque individu d'être acteur de son parcours de vie et de révéler ses propres potentiels.

Coordonnées et modalités de prise de contact

Le service d'entretien des sépultures est accessible directement au 667 rue Jean-Monnet à Évreux. Pour toute demande d'information ou de réservation, les intéressés peuvent contacter l'équipe par téléphone aux numéros 06 61 90 41 77 ou 06 81 53 17 80. Il est également possible de soumettre une demande spécifique par courriel pour obtenir un devis personnalisé adapté à la situation de la sépulture concernée.