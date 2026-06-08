Erreur de cible mortelle à Marseille : quatre hommes mis en examen pour assassinat en bande organisée

Quatre individus ont été mis en examen pour l'assassinat en bande organisée d'une femme de quarante ans, tuée par balles dans son appartement marseillais en juillet 2025. Les enquêteurs ont établi que les auteurs se sont trompés de cible, visant en réalité une autre personne dans le cadre d'un règlement de comptes. Deux suspects ont été incarcérés.

Dans la nuit du 8 juillet 2025, vers une heure du matin, un drame s'est déroulé dans le 5e arrondissement de Marseille . Un commando composé de plusieurs individus a sonné à la porte d'un appartement situé rue Jean Martin.

Sous les coups de sonnette, les occupants n'ont pas ouvert. Les assaillants, sans discernement, ont alors fait feu à plusieurs reprises sur la porte d'entrée avec une arme de fort calibre, une arme de 11,43 mm, tout en proférant des insultes. Les balles, ayant traversé la porte, ont atteint l'occupante des lieux, une femme d'une quarantaine d'années, qui se trouvait à l'intérieur. Elle a été touchée au thorax et est décédée sur place, sans avoir pu être sauvée.

Les premiers secours,alertés, n'ont pu que constater le décès. La scène, macabre, a été immédiatement sécurisée par les forces de l'ordre. Le parquet de Marseille a immédiatement ouvert une enquête pour assassinat en bande organisée. Les investigations, confiées à la brigade criminelle de la DCOS, ont rapidement permis d'établir une hypothèse décisive : la victime était apparemment la cible d'une erreur.

Les malfaiteurs visaient une autre personne, une connaissance ou un rival dans le cadre d'un règlement de comptes lié au grand banditisme ou au trafic de stupéfiants, très présent dans la région. La femme, tout à fait étrangère à ces conflits, a été froidement exécutée à la place de la véritable cible. Le 11 septembre 2025, une information judiciaire a été ouverte, permettant de structurer l'enquête et de mobiliser des moyens importants.

Le 2 juin 2026, après des mois de travail discret et de surveillance, une vaste opération de police a été menée. Elle a regroupé pas moins de 66 enquêteurs spécialisés de la brigade criminelle du SIPJ13 et de l'Unité d'Investigation Nationale de la DNPJ. Ils ont été appuyés par 27 policiers du RAID et une équipe cynophile de la DIPN 13. Cette opération a conduit à l'arrestation de onze individus.

À l'issue de leurs gardes à vue, quatre hommes, tous dans la vingtaine, ont été déférés devant un magistrat instructeur le 5 juin 2026. Ils ont été mis en examen pour les chefs d'assassinat en bande organisée et d'association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime en bande organisée. Deux d'entre eux ont été immédiatement placés en détention provisoire, tandis que les deux autres ont été laissés sous contrôle judiciaire, dans l'attente des suites de l'instruction.

Le parquet, dans son communiqué, a souligné que cet acte relevait d'une "erreur" tragique, mais que la responsabilité pénale des auteurs présumés était pleinement engagée. L'enquête se poursuit pour déterminer le commanditaire de cette opération homicide et les raisons précises de la méprise qui a coûté la vie à une innocente





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