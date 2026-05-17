Érosion côtière à Angoulins : le sentier de la pointe du Chay menacé

Le recul accéléré des falaises à la pointe du Chay impose la fermeture du sentier littoral et oblige les autorités à repenser l aménagement du trait de côte face aux projections alarmantes pour 2050.

Depuis maintenant plus de deux années, le sentier littoral reliant les communes d Aytré et d Angoulins demeure strictement interdit au public, une décision devenue indispensable face à la fragilité croissante des falaises qui bordent l océan.

Ce cheminement, autrefois prisé par les promeneurs pour sa beauté sauvage, se trouve aujourd hui menacé par un phénomène d érosion côtière galopant. Au nord de la pointe du Chay, le paysage semble idyllique avec ses rangées de genêts en fleurs et son air iodé, mais cette apparence trompeuse cache un danger réel. En février 2024, la municipalité d Angoulins-sur-Mer a dû intervenir fermement pour signaler le péril imminent d effondrement.

Malheureusement, malgré la présence de panneaux d avertissement et l installation de grillages de protection, certains habitués continuent de braver les interdits. Jean-Pierre Nivet, le maire d Angoulins, exprime sa lassitude face à l imprudence des visiteurs qui piétinent les clôtures, rappelant que des fissures profondes et des cavités béantes rendent le sol instable et imprévisible. Un éboulement peut survenir à tout instant, transformant une simple promenade en tragédie. La dimension scientifique du problème est alarmante.

Le professeur Jean-Michel Carozza, enseignant chercheur au laboratoire LIENSs du CNRS et de l Université de La Rochelle, apporte un éclairage technique sur le retrait du trait de côte. Selon ses analyses, si l on suit un scénario tendanciel sans même intégrer l élévation du niveau marin, environ vingt-cinq pour cent du tracé actuel du sentier de la pointe du Chay auront disparu d ici 2050. Ce chiffre grimpe à plus de cinquante pour cent à l horizon 2100.

Le rythme de recul, qui oscille localement entre vingt centimètres et un mètre par an, s accélère de manière inquiétante. Des études menées il y a quinze ans sous la supervision d Eric Chaumillon indiquaient déjà un retrait de quarante mètres depuis la fin du dix-neuvième siècle, mais les données récentes montrent une accélération brutale, particulièrement marquée entre 2006 et 2010.

Les assauts répétés des déferlantes sur le pied de falaise aggravent systématiquement la situation, rendant toute tentative de stabilisation classique vaine. La géologie du site explique en partie cette vulnérabilité. La pointe du Chay est un vestige du Jurassique, vieux de cent cinquante millions d années, composé essentiellement de niveaux coralliens riches en fossiles.

Si la dureté de certaines roches a permis au trident de la pointe de conserver sa forme caractéristique, les zones environnantes, comme la pointe de la Barbette au sud, sont constituées de marnes beaucoup plus friables. Ces sections sont les premières à céder sous la pression des eaux. Même la pointe de la Belette, qui résistait mieux auparavant, est désormais fortement attaquée.

L observation sur l estran révèle l ampleur des dégâts : l océan a affouillé la roche, créant des brèches verticales et des cavités sous la crête. On y voit des arbres dont les racines pendent dans le vide et des blockhaus historiques, vestiges de la guerre, être progressivement mis à nu avant de basculer dans le chaos rocheux.

Le professeur Carozza estime que des blocs peuvent rouler horizontalement sur une distance équivalente à la moitié de la hauteur de la falaise, augmentant la zone de danger. L histoire locale rappelle que ce risque n est pas seulement théorique. Au dix-neuvième siècle, deux petits-neveux du célèbre naturaliste Alcide d Orbigny ont péri, ensevelis par un éboulement alors qu ils recherchaient des fossiles dans la paroi. Ce drame souligne la dangerosité intrinsèque de ces formations calcaires.

Face à ce constat, la collectivité a pris une décision stratégique le jeudi 17 avril, en s appuyant sur un diagnostic réalisé en janvier pour définir une nouvelle gestion de la bande côtière. L objectif est désormais de concevoir un nouveau tracé pour le sentier littoral, loin du bord instable, afin de concilier l accès à la nature et la sécurité des citoyens.

La lutte contre l érosion est un combat perdu d avance face à la puissance de l Atlantique, c est pourquoi l adaptation du territoire devient la seule solution viable pour préserver les vies humaines tout en acceptant le recul naturel du paysage





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