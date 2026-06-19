Érosion au Petit-Nice : les voitures chassées, les restaurants menacés, l'ONF repense la plage

Face à l'érosion marine qui grignote la plage du Petit-Nice, l'ONF et la municipalité de la Teste-de-Buch prévoient de réduire le parking de 2 100 à 250 places d'ici 2029, de déplacer les restaurants et de favoriser les mobilités douces. Une gestion souple des dunes est mise en place pour s'adapter au recul du trait de côte.

Le bassin d'Arcachon est confronté à une érosion marine accélérée qui transforme radicalement le paysage de la plage du Petit-Nice, à la Teste-de-Buch. Sous l'effet des tempêtes successives de l'hiver 2025-2026 et de la montée des eaux, les infrastructures en dur reculent inexorablement.

L'Office national des forêts (ONF) et la municipalité ont présenté un plan de réaménagement complet qui prévoit la suppression progressive des parkings et le déplacement des restaurants. Le poste de secours, menacé de s'effondrer, a déjà été démonté en avril dernier, tout comme 40 mètres de voiries qui surplombaient la plage. Ces mesures illustrent la nécessité de s'adapter à une nature qui reprend ses droits, mais aussi de repenser l'accueil du public sur ce site emblématique du littoral aquitain.

Les statistiques sont éloquentes : depuis 2015, 620 mètres de voirie et 700 mètres de piste cyclable ont été supprimés. Le parking de la plage du Petit-Nice, qui offrait 2 100 places, n'en compte plus que 950. Selon Jean-Baptiste Maisonnave, chef du service développement littoral à l'ONF, à terme, il ne restera que 250 places, avec un horizon fixé à 2029, sous réserve de l'évolution de l'érosion.

Les voitures seront progressivement remplacées par des mobilités douces : des pistes cyclables et des navettes permettront aux visiteurs d'accéder au site sans véhicule. Les restaurants, également menacés, devront être déplacés plus loin du rivage. L'idée est de créer un espace où les gens pourront se garer ou arriver en navette, puis rejoindre la plage à pied, en cheminant à travers la dune.

Cette transformation s'inscrit dans la stratégie nationale de l'ONF pour protéger les dunes, en privilégiant une gestion souple. David Rosebery, responsable technique littoral, explique qu'il s'agit de moins contraindre la dune et de lui laisser davantage de mobilité. En retrouvant son mouvement naturel, elle résiste mieux à l'érosion. Sur la plage du Petit-Nice, le cordon dunaire a reculé de 60 mètres en trois ans, créant une falaise et abaissant le niveau de la plage.

L'expérimentation d'une translation libre de la dune est menée entre la Teste et Biscarrosse, mais pas encore au Petit-Nice, où l'érosion chronique impose des mesures plus rigides. Parallèlement, la forêt domaniale de la Teste-de-Buch, ravagée par l'incendie de 2022 sur la moitié de ses 2 000 hectares, fait l'objet d'une régénération naturelle ou de replantations, selon l'âge des arbres brûlés et les conditions climatiques.

Cette double gestion - du littoral et de la forêt - montre la complexité de préserver un territoire soumis à des pressions multiples, entre érosion marine, tempêtes et incendies. Le défi est de concilier protection de l'environnement et accueil du public, tout en anticipant les effets du changement climatique





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