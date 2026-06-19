Erling Haaland profite d'une pause incognito à New York après le retour historique de la Norvège en Coupe du monde

Après avoir marqué un doublé pour le retour de la Norvège en Coupe du monde après 28 ans, Erling Haaland a visité New York incognito. Une sortie permise par deux jours de repos accordés par le sélectionneur, illustrant l'équilibre entre performance sportive et détente.

Après avoir marqué un doublé décisif lors de la victoire historique de la Norvège contre l'Irak, qui a signé le retour de l'équipe norvégienne en Coupe du monde après 28 ans d'absence, Erling Haaland a profité de deux jours de repos pour visiter New York incognito.

L'attaquant de Manchester City, âgé de 25 ans, a partagé des moments de sa promenade sur Snapchat, notamment des vidéos où on le voit arpenter Times Square. Il avait adopté une tenue discrète, avec une casquette cachant ses cheveux, ce qui a permis à de nombreux passants de ne pas le reconnaître, une situation qui a amusé le principal intéressé.

Cette sortie en ville intervient dans le cadre d'une pause bien méritée accordée par le sélectionneur norvégien, qui a estimé que ses joueurs avaient besoin de décompresser après l'intense préparation et le match qualificatif. L'entraîneur a déclaré que tout le monde a besoin d'une petite pause pour se vider la tête et s'éloigner un peu de la pressure, une décision qui illustre une approche moderne de la gestion des effectifs.

Haaland, qui vit habituellement sous les projecteurs en Europe, a visiblement apprécié cette parenthèse anonyme dans l'une des villes les plus fréquentées au monde, loin des stades et des interviews. Son comportement détendu contraste avec l'intensité de sa performance sur le terrain, où il a encore une fois démontré pourquoi il est considéré comme l'un des meilleurs attaquants de sa génération.

Ce week-end new-yorkais montre aussi que même les stars internationales peuvent goûter à une certaine normalité, le temps de quelques heures, à condition de se fondre dans la foule. Le sélectionneur, en offrant ces deux jours de congé, a permis à son groupe de recharger les batteries avant les prochaines étapes de la campagne qualificative, une stratégie qui pourrait renforcer la cohésion et le moral des joueurs.

La Norvège, de retour sur la scène mondiale après près de trois décennies, compte sur des joueurs comme Haaland pour mener à bien cette nouvelle aventure. La capacité à allier performance sportive et équilibre personnel pourrait être un atout précieux dans la longue route qui mène au tournoi final.

Cette anecdote, bien que légère, révèle une facette plus humaine de l'un des footballeurs les plus en vue, et rappelle que derrière les stats et les buts, il y a des individus qui ont aussi besoin de s'évader





OnzeMondial / 🏆 42. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Erling Haaland Norvège Coupe Du Monde New York Incognito Football Repris

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

New York : un jeune homme meurt dans un accident de calèche à Central ParkUn jeune homme de 18 ans est mort après un accident de calèche survenu à Central Park, à New York. Le drame relance la polémique autour de cette attraction touristique, déjà critiquée pour des raisons de sécurité et de bien-être animal.

Read more »

La ville de New York voit grand pour la parade des Knicks !La parade organisée par la ville de New York pour célébrer le premier titre NBA des Knicks en 53 ans s'annonce grandiose.

Read more »

New York rend hommage aux Knicks avec une parade triomphaleDes dizaines de milliers de New-Yorkais ont célébré l'équipe de basket des Knicks, championne NBA pour la première fois depuis 1973, lors d'une parade sous haute surveillance à Manhattan. L'événement, marqué par des fanfares, des célébrités et la remise symbolique des clés de la ville, a rassemblé des supporters venus de tous les quartiers, vêtus aux couleurs bleu et orange de la franchise. L'équipe, menée par Jalen Brunson, a remporté le titre face aux San Antonio Spurs de Victor Wembanyama. Une cérémonie à l'hôtel de ville, avec le maire Zohran Mamdani, a clos la journée, tandis que la police a déployé un dispositif de sécurité renforcé.

Read more »

De Paris à New York, les 8 expositions qui valent le détour cet étéCes expositions nous offrent une excuse parfaite pour organiser un voyage ces prochains mois, surtout si vous n’avez pas encore planifié vos vacances.

Read more »