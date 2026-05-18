Erin Moriarty partage ses souffrances auto-immunes en pâtissant de la maladie de Basedow lors de la saison 5 de The Boys

La actrice Erin Moriarty, en pleine préparation de la saison 5 de la série The Boys, raconte ses difficultés liées à la maladie de Basedow, une affection auto-immune touche la thyroïde, qui a commencé à affecter son rythme de vie.

Alors qu’elle était en plein tournage de la saison 5 de la série The Boys, Erin Moriarty a craint pour sa santé . Un épisode en particulier, intitulé King of Hell est associé à une période de grande fragilité, pour l’actrice.

Peu de temps après cet épisode, j’ai commencé à perdre la capacité de marcher, écrit-elle dans une story sur Instagram. L’engourdissement dans mes pieds provoquait de nombreuses chutes. La veille du tournage de ma scène, je suis tombée et je me suis sérieusement abîmé le genou. F**k les maladies auto-immune





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