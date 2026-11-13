Éric Zemmour vise la primaire de droite : Édouard Philippe refuse

Éric Zemmour insiste pour participer à la primaire de la droite et du centre. Édouard Philippe et les Républicains refusent, bloquant l'accès à ce scrutin prévu pour 2027.

Ce vendredi 13 novembre, Éric Zemmour, figure centrale de Reconquête, a manifesté une volonté ferme de s'immiscer dans la logique de la primaire de la droite et du centre. Il exerce une pression directe sur David Lisnard pour que ce dernier intègre son mouvement au sein du dispositif électoral envisagé.

Une primaire excluant Gabriel Attal

Le candidat d'extrême droite souhaite que David Lisnard résiste aux exigences des Républicains. Son objectif est de créer une primaire qui exclurait explicitement Gabriel Attal du processus de sélection.

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Éric Zemmour a déclaré lors du salon "Made In France" qu'il serait ravi d'être candidat. Il espère que David Lisnard imposera la présence de Reconquête face à la pression de ses alliés LR.

Cette initiative vise à présenter un candidat unique à la présidentielle de 2027. Elle cherche à unifier les forces de droite et du centre autour d'une seule figure.

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Le refus opposé par Édouard Philippe

Face à ces sollicitations, Édouard Philippe maintient son opposition stricte à toute participation. L'ex-Premier ministre refuse catégoriquement ce scrutin qui se profile pour l'année 2027.

Sa position s'inscrit dans un contexte où l'idée d'une primaire intéresse de plus en plus les candidats. Cependant, les divisions politiques restent profondes au sein du bloc central.

Éric Zemmour exprime sa déception face à la réunification apparente des partis. Il qualifie la situation de reconstitution du LR et du bloc central.

Une stratégie pour le scrutin de 2027

Gabriel Attal poursuit son projet de primaire pour redonner de la force au centre. Il espère ainsi faire remonter les sondages de la droite et du centre.

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Les partis de droite et du centre sont de plus en plus tentés par cette organisation. Une décision concernant un candidat unique avant Noël pourrait être prise rapidement.

Ce mouvement cherche à structurer une opposition cohérente avant le tour décisif. L'enjeu est de taille pour l'équilibre politique français.