Eric Zemmour promet d'abolir les droits de succession lors de son meeting de Toulon le 21 novembre. Une proposition qui impacte 16,6 milliards d'euros de recettes fiscales. Découvrez les détails et les réactions.

Eric Zemmour a annoncé lors de son meeting de campagne à Toulon que sa volonté première serait de supprimer intégralement les droits de succession pour les héritiers directs. Le candidat du parti Reconquête ! a explicitement lié cette mesure à la protection du droit de propriété et à la liberté de transmettre son patrimoine à sa descendance.

Engagement de Zemmour et contexte de Toulon

Cette déclaration majeure a été formulée ce samedi 21 novembre sur la scène du meeting toulonnais. Eric Zemmour y a défendu une vision où ce qui est construit appartient à celui qui le possède et doit pouvoir être transmis sans imposition. Il a qualifié cette suppression de garantie contre le vol de la propriété, affirmant que cela rendrait aux citoyens leur liberté de posséder et de dépenser.

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Impact budgétaire de 16,6 milliards d'euros

La proposition d'Eric Zemmour intervient dans un contexte fiscal précis. Selon les données de la Cour des comptes, les droits de succession ont rapporté 16,6 milliards d'euros à l'État en 2023. Supprimer cette source de revenus représenterait donc un impact financier considérable sur les finances publiques françaises. Les sommes transmises au-delà des abattements sont actuellement soumises à un barème progressif, ce qui rend la suppression totale d'autant plus ambitieuse.

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Tensions autour du patrimoine et beaux-parents

La question de l'héritage structure actuellement le débat politique français. Eric Zemmour s'oppose indirectement aux propositions de François Hollande, qui plaide pour un statut spécifique des beaux-parents face à une taxation à 60% dans certains cas. Pour le candidat Reconquête, ces prélèvements constituent une violation du droit de propriété. Il argue que les droits de succession varient selon les liens de parenté, ce qui complexifie la transmission pour les unions recomposées.

Calendrier électoral et propositions concurrentes

L'annonce de Zemmour s'inscrit dans une course présidentielle où les mesures fiscales sont centrales. D'autres candidats comme Bruno Retailleau ou Bruno Le Maire abordent le sujet de l'impôt sous d'autres angles, comme l'impôt sur le revenu ou la TVA. La suppression des droits de succession par Eric Zemmour se distingue par sa radicalité et son caractère complet, sans mention de seuils ou de conditions spécifiques autres que l'accession à la présidence de la République.