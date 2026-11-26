Éric Zemmour dévoile son plan économique de 280 milliards, propose la capitalisation des retraites et défend sa liberté d'expression face à l'Arcom lors d'une interview exclusive.

Moins de cinq mois avant le scrutin présidentiel, la course à l'Élysée s'intensifie. Ce jeudi soir, Éric Zemmour, président du parti Reconquête et candidat officiel, a accepté l'invocation exceptionnelle de Laurence Ferrari pour l'émission Objectif Élysée 2027. Cette interview, diffusée simultanément sur les ondes de CNews et Europe 1, constitue un moment charnière pour présenter ses orientations politiques à l'heure où les Français s'apprêtent à voter.

Stratégie Économique et Réforme du Chômage

Le candidat Reconquête expose clairement les grands axes budgétaires de sa campagne, affirmant être le seul à avoir fourni des chiffres précis dans son projet de société. Éric Zemmour annonce la réalisation de 280 milliards d'euros d'économies, un plan qui se décompose équitablement entre une baisse des impôts de 140 milliards et une éradication totale du déficit budgétaire pour les 140 milliards restants.

Also read Villepin présente ses réformes retraites et énergie pour la présidentielle

Au cœur de cette stratégie figure une réforme profonde du système de chômage, censée générer 30 milliards d'économies annuels. Les propositions concrètes incluent la réduction de la durée d'indemnisation de 18 mois à un an unique. De plus, le taux de remplacement du salaire serait ajusté, débutant à 75 pour atteindre 50, tandis que la condition de travail pour ouvrir ses droits passerait d'un mois de chômage à trois mois de travail effectif.

Éric Zemmour précise également qu'il envisage de supprimer la prise en compte des ruptures conventionnelles par l'assurance chômage, une mesure supplémentaire intégrée au calcul des 30 milliards d'économies. Parallèlement, il annonce sa volonté de fusionner les départements et les régions pour créer 47 nouvelles provinces, tout en mettant fin à l'application de la loi SRU pour simplifier l'administration territoriale.

Advertisement

Transformation du Système de Retraite

La question des retraites occupe une place centrale dans le débat, avec des propositions audacieuses pour sortir du système actuel. Agnès Verdier-Molinié aborde le sujet avec le candidat, qui qualifie le système par répartition de mauvais modèle, jugé inefficace face aux déséquilibres démographiques actuels et perçu comme pervers car générant des pertes financières inacceptables.

Éric Zemmour détaille sa transition vers un système par capitalisation, estimant que la bascule totale à 100% de capitalisation, selon les calculs de l'IFRAP, est la seule voie viable. Pour les générations nées avant 1980, il précise que le changement ne s'appliquera pas, considérant le délai comme trop court. En revanche, les générations ultérieures verront une transition progressive vers ce nouveau modèle de capitalisation.

Sur le plan des âges légaux, la proposition évolue vers l'horizon 2032. Éric Zemmour indique un départ à la retraite fixé à 64 ans, puis 65 ans à partir de 2032. Il rejette l'idée d'une augmentation constante jusqu'à 70 ans pour sauver la répartition, affirmant que la capitalisation offrirait une liberté retrouvée. Le financement de cette transition repose sur son plan global de baisse des dépenses publiques et l'amélioration du taux d'emploi.

Politique Internationale et Conflit Ukrainien

L'interview s'oriente également vers la géopolitique, avec des positions nettes sur les relations internationales. Éric Zemmour critique la stratégie commerciale des États-Unis, estimant que Donald Trump commet une erreur en traitant l'Europe comme la Chine sur le plan des droits de douane. Il suggère que les Européens devraient adopter la même rigueur que les Américains envers la Chine, tout en restant ouverts au dialogue avec l'Europe.

Concernant la guerre en Ukraine, le candidat Reconquête partage une analyse pragmatique. Il juge que le conflit a duré trop longtemps et causé trop de morts, estimant qu'il faut en finir au plus vite. Éric Zemmour soutient que le président Trump a eu raison d'essayer de stopper les hostilités et appelle à continuer les efforts diplomatiques pour faciliter la négociation entre les Russes et les Ukrainiens.

Advertisement

Paris pourrait jouer un rôle clé dans ce processus, selon lui. Éric Zemmour se dit prêt à faire de la France un intermédiaire de confiance entre les belligérants pour mettre un terme au conflit. Cette position s'inscrit dans une vision où la souveraineté française retrouve une capacité d'action autonome sur la scène mondiale, indépendante des blocs traditionnels.

Liberté de la Presse et Conflit avec l'Arcom

Le candidat aborde frontalement la question de la liberté d'expression et des médias, en réaction à la demande d'interdiction de diffusion de la chaîne CNews par l'Arcom. Éric Zemmour qualifie cette situation de " historique ", la comparant à l'invention de l'imprimerie au XVe siècle qui a brisé le monopole de l'Église sur l'interprétation biblique.

Il identifie dans cette tentative de censure une " Église médiatique " ou celle des bien-pensants, incapables de supporter l'intrusion d'idées différentes dans leur univers confortable. Pour lui, il y a une logique totalitaire qui vise à imposer un récit unique via les réseaux sociaux et les autorités de régulation, rappelant la fermeture précédente de C8 et NRJ 12.

Éric Zemmour défend cette liberté d'intrusion et de récit alternatif comme essentielle à la démocratie. Il voit dans la résistance de sa chaîne et de son mouvement une réaction nécessaire contre la censure ambiante. Cette défense virale des médias libres sert de toile de fond à sa candidature, présentant Reconquête comme une force de contre-pouvoir face aux institutions établies.