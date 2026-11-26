Éric Zemmour dévoile sur CNews sa stratégie fiscale pour 2027, promettant une hausse de salaire de 10% via la suppression de la CSG d'activité et proposant sa candidature à la primaire de la droite et du centre.

Moins de cinq mois avant le scrutin national, le candidat à l'élection présidentielle de 2027, Éric Zemmour, a présenté jeudi soir un programme économique détaillé. Invité exceptionnel de Laurence Ferrari dans l'émission Objectif Élysée 2027 diffusée sur CNews et Europe 1, le président du parti Reconquête a exposé ses mesures fiscales et sa position concernant l'organisation d'une primaire à droite.

Suppression de la CSG d'activité et baisse du carburant

Face à la hausse des prix qui affecte le pouvoir d'achat des Français depuis plusieurs mois, Éric Zemmour propose une baisse massive des impôts. Sa première mesure consiste à supprimer la CSG d'activité, une décision qui entraînerait une augmentation de salaire de 10% pour l'ensemble de la population. Selon le candidat, une personne percevant le SMIC à 1500 euros verrait son revenu passer à 1700 euros. Cette suppression est justifiée par son caractère universel, touchant aussi bien les salariés, les indépendants que les fonctionnaires.

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Concernant spécifiquement le coût des carburants, Éric Zemmour annonce la suppression d'un tiers de l'assise sur l'essence. Cette mesure permettrait une baisse de 40 centimes par litre, au prix de 12 milliards d'euros pour les finances publiques. Le président de Reconquête précise que ces dépenses fiscales ne seront compensées par aucune autre recette, engageant une réforme budgétaire structurelle majeure.

Réforme des impôts des entreprises et de la fortune

Outre la taxation sur le travail et les carburants, le programme de M. Zemmour prévoit une série de suppressions fiscales visant les entreprises et les patrimoines. Il annonce ainsi la suppression des impôts de production pour les entreprises, une mesure estimée à 16 milliards d'euros. S'ajoute à cela la disparition de l'impôt sur les transmissions par voie directe, qui génère 8 milliards d'euros de recettes aujourd'hui.

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Enfin, le candidat s'engage à abroger l'impôt sur la fortune (IFI). Cette annulation s'inscrit dans la logique d'une refonte totale du système fiscal présenté lors de cette interview télévisée, marquant un retour à une conception de l'imposition différente de celle en vigueur actuellement, sans mécanisme de remplacement identifié pour les recettes perdues.

Posture face à la primaire de la droite et du centre

Éric Zemmour justifie son changement de position sur l'organisation d'une primaire en citant l'édition 2016 de la droite. Il estime que les débats de cette période ont permis de faire émerger des idées fortes et ont conduit à la surprise électorale de François Fillon. Pour le dirigeant de Reconquête, participer à une primaire actuelle constituerait une innovation politique, facilitant les discussions entre partis différents et servant de marqueur stratégique.

Il affirme être en mesure de battre les candidats potentiellement issus de cette primaire, considérant son programme comme supérieur. Il souligne que son intégration transformerait la primaire en un événement clairement à droite, tandis que son exclusion la limiterait au bloc central. Cette posture cherche à influer sur la composition et la dynamique des prochaines élections primaires.

Critiques envers la concurrence politique et appel au vote

Interrogé sur la dynamique électorale, Éric Zemmour critique fermement le positionnement de Marine Le Pen et du Rassemblement national. Il avertit les électeurs de droite qui envisagent de voter pour elle en 2027, estimant qu'ils soutiennent une candidate sociale-démocrate ayant voté pour 34 milliards d'euros d'impôts avec La France insoumise (LFI). Il qualifie ce choix d'erreur volontaire conduisant à la déception.

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Parallèlement, il se présente comme l'antithèse de Jean-Luc Mélenchon, qu'il considère comme son principal adversaire idéologique. Il oppose sa vision de la France éternelle à celle de la Nouvelle France proposée par le leader de la gauche radicale. Crédité de 3% des intentions de vote selon le dernier sondage OpinionWay publié ce jeudi, Éric Zemmour lance un appel aux Français pour voter au premier tour de l'élection présidentielle 2027 selon leurs convictions, estimant que les sondages déforment actuellement l'esprit critique et la vie démocratique.