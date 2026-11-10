Eric Zemmour officialise sa candidature à la présidentielle de 2027

Eric Zemmour confirme son entrée dans la course à l'élection présidentielle de 2027 pour Reconquête. Son programme vise à enrayer le déclin du pays et réduire massivement la population immigrée.

Le président du parti politique Reconquête, Eric Zemmour, a annoncé officiellement ce mardi 10 novembre sa candidature à l'élection présidentielle prévue au printemps 2027. Cette déclaration marque une étape décisive après plusieurs mois d'incertitudes concernant son engagement dans la campagne électorale française.

Contexte historique et positionnement électoral

Cette annonce intervient quatre ans après le scrutin de 2022, où Eric Zemmour avait terminé quatrième du premier tour en recueillant 7,07 % des suffrages exprimés. À l'époque, il avait appelé son électorat à soutenir Marine Le Pen lors du second tour. Cette fois-ci, il se présente comme le candidat unique capable de renverser la tendance actuelle selon ses dires.

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Stratégie migratoire et souveraineté nationale

Eric Zemmour expose un programme centré sur l'enragement du déclin qu'il perçoit comme national et la conservation d'une France française. Il promet d'expulser deux millions d'immigrés d'ici la fin du prochain quinquennat. Cette cible chiffrée constitue l'un des piliers majeurs de sa stratégie politique pour les prochaines années.

Les mesures concrètes incluent l'expulsion des étrangers au chômage depuis plus de six mois, y compris ceux qui résident régulièrement sur le territoire. Ce positionnement représente un durcissement significatif par rapport aux propositions formulées lors de son précédent mandat électoral. L'objectif affiché est une réduction drastique de la population immigrée.

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Chronologie des annonces politiques récentes

La trajectoire vers cette officialisation a commencé en septembre dernier lors d'une intervention sur BFMTV. Eric Zemmour y avait déclaré être candidat à la présidence de la République. Son entourage précisait alors que ces propos ne constituaient pas une déclaration formelle, créant une période de transition entre les intentions et l'action.

Le passage à l'acte s'est concrétisé ce mardi soir avec une annonce sans ambiguïté. Eric Zemmour confirme ainsi son intention de mener la campagne jusqu'à l'issue du scrutin présidentiel. Cette démarche valide définitivement sa présence dans la course à l'Elysée pour 2027.

Enjeux éducatifs et vision sociétale

Au-delà des questions migratoires, Eric Zemmour souhaite restaurer le système scolaire français. Il vise à rétablir ce qu'il décrit comme la meilleure école du monde. Cette ambition éducative s'inscrit dans une vision plus large de restauration nationale et culturelle.

L'ancien chroniqueur mobilise son expérience médiatique pour structurer son discours politique. Ses interventions publiques cherchent à convaincre un électorat en quête de changement profond. La campagne à venir testera la capacité de Reconquête à mobiliser les électeurs autour de ces promesses.