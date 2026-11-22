Lors de son premier meeting à Toulon, Éric Zemmour a promis de supprimer l'Arcom et de défendre la liberté numérique pour sa candidature à la présidentielle de 2027.

Éric Zemmour a officiellenent entamé sa campagne pour l'élection présidentielle de 2027 en tenant son premier rassemblement politique samedi à Toulon, dans le département du Var. Le président du mouvement politique Reconquête s'est présenté comme le défenseur ultime de la liberté d'expression, se positionnant en opposition directe avec ce qu'il qualifie de " totalitarisme d'atmosphère ". Lors de ce discours inaugural, il a lancé un avertissement clair concernant la régulation des médias et la liberté de parole au sein de la République française.

Une offensive contre l'Arcom et la régulation des médias

La cible principale des déclarations d'Éric Zemmour durant cet événement toulonnais était l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, communément appelée Arcom. Le candidat a fermement promis, en cas de victoire lors de l'élection présidentielle prévue en mai prochain, de supprimer purement et simplement cet organisme régulateur. Il justifie cette proposition en affirmant que l'Arcom, bien que créée initialement pour protéger la liberté d'expression, tend désormais à l'empêcher de manière systématique et croissante.

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Cette annonce intervient dans un contexte de tensions renouvelées entre le candidat et le régulateur des médias. L'Arcom a récemment saisi la justice française après que plusieurs propos tenus par Éric Zemmour sur différentes chaînes de télévision aient été qualifiés d'appels à la discrimination. Ces interventions médiatiques concernaient notamment des déclarations faites après les manifestations du 17 octobre, jour marquée par des violences et des pillages, durant lesquelles il avait dénoncé l'action de groupes qu'il a décrits de manière péjorative.

Le mouvement Reconquête entend également mettre fin aux contraintes qu'il juge obsolètes pour les chaînes de télévision. Éric Zemmour argue que ces règlements, présentés sous couvert de défense du pluralisme, corsètent en réalité la liberté de programmation des média. Il souhaite restaurer une autonomie totale pour les diffuseurs audiovisuels, considérant que les régulations actuelles constituent des entraves injustifiées au droit à l'information et à la liberté de la presse traditionnelle.

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Défense de l'anonymat numérique et du droit de propriété

Outre la question des médias audiovisuels, Éric Zemmour a placé la liberté numérique au cœur de son programme politique. Il a affirmé vouloir protéger les citoyens contre toute forme de censure en ligne, en insistant sur la nécessité cruciale de préserver l'anonymat sur internet. Pour le candidat, cet anonymat est indispensable car il constitue le garant du secret du vote et de la liberté de conscience, analogue au secret de l'isoloir électoral. Il vise ainsi toutes les entités, qu'elles soient associatives, judiciaires ou politiques, qui cherchent selon lui à restreindre cette liberté.

Avant l'intervention principale d'Éric Zemmour, l'eurodéputée Sarah Knafo, figure emblématique de Reconquête et compagne du candidat, a dirigé son attaque contre le parti L'Insoumis et son dirigeant Jean-Luc Mélenchon. Elle a dénoncé les propositions de gauche concernant la collectivisation des ressources, qualifiant ces idées de bolcheviques. Sarah Knafo a surtout critiqué le projet de création d'une " police du logement " proposé par les Insoumis, qui permettrait des vérifications intrusives au sein des foyers pour contrôler le paiement des loyers ou la conformité énergétique.

Sarah Knafo a insisté sur le droit à la propriété privée, qu'elle défend comme un droit naturel absolu face aux ingérences supposées de l'État gauche. Elle a déploré que des politiques veulent vérifier si les citoyens " luttent bien contre le réchauffement climatique " ou si la superficie de leurs logements est appropriée. Ce discours sert à mobiliser l'électorat en créant une opposition binaire entre la défense des libertés individuelles et ce que Reconquête décrit comme une dérive collectiviste et surveillante de la gauche radicale.

Contexte électoral et stratégie de reconquête

Éric Zemmour se présente comme le candidat chargé de " conserver une France française ", une promesse formulée initialement lors de son annonce de candidature diffusée mardi sur TF1. Son programme inclut des mesures controversées, telles que l'expulsion des chômeurs étrangers en situation régulière et la suppression de certaines lois relatives aux délits d'opinion. Ces propositions visent à redéfinir les conditions de séjour des étrangers et à durcir l'immigration, tout en s'attaquant au cadre juridique actuel de l'expression publique.

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Actuellement, les sondages placent Éric Zemmour avec environ 3 ou 4 % d'intentions de vote, ce qui place son mouvement Reconquête dans une position d'outsider mais avec une base électorale fidèle. Le candidat espère mobiliser les Français lassés par le " vent liberticide " qu'il perçoit dans le débat public. En ciblant spécifiquement les institutions de régulation et les figures de la gauche, il cherche à polariser le jeu politique autour de la question centrale de la liberté d'expression et de la souveraineté culturelle.

La campagne pour la présidentielle de 2027 s'annonce donc comme un affrontement ideologique majeur sur le terrain de la parole publique. Avec des condamnations passées pour provocation à la haine raciale, Éric Zemmour assume sa posture de challenger institutionnel. Son premier meeting à Toulon a servi de tribune pour cristalliser ses revendications principales : l'abolition de l'Arcom, la défense de l'anonymat en ligne et le rejet de ce qu'il nomme un totalitarisme culturel.