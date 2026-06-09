Eric Zemmour: 'Il n'y a aucune honte à penser qu'on a des accointances idéologiques avec le mouvement MAGA' - Interview

Eric Zemmour, a invité par le cercle de réflexion conservateur Heritage Foundation, a affirmé qu'il n'y a pas de honte à avoir des convergences idéologiques avec le mouvement MAGA de Donald Trump. Il a également promu son livre 'Le Suicide Français' et a critiqué les politiques migratoires américaines reprises en France.

a revendiqué lundi des liens idéologiques avec le mouvement MAGA de Donald Trump.

« Il n’y a aucune honte à penser qu’on a des accointances idéologiques avec le mouvement MAGA », a-t-il affirmé après une conférence. Selon lui, les convergences sont nombreuses.

« Nous avons la même approche de l’invasion migratoire, la même approche du wokisme… donc en politique intérieure nous avons des points d’accord majeurs ». Invité par le cercle de réflexion conservateur Heritage Foundation,est venu promouvoir son livre « Le Suicide Français », traduit en anglais sous le titre « The Suicide of France ». Devant une centaine de personnes, il a déclaré : « Le suicide de la France est devenu le suicide de l’Occident ».

Son hôte Kevin Roberts a salué un « diagnostic complètement exact ». Kevin Roberts a insisté sur les enjeux partagés : « Sauver l’Amérique c’est sauver l’Occident. Mais nous ne pouvons pas sauver l’Occident tous seuls ». Il a aussi estimé que la France était parmi les pays « les plus importants » dans ce combat.

Eric Zemmour a de son côté évoquéentre les deux pays « pour le meilleur et pour le pire », critiquant les politiques migratoires américaines reprises selon lui en France Le responsable politique a cependant reconnu des divergences avec la droite américaine, notamment sur la guerre avec l’Iran.

« Déclarer une guerre sans nous prévenir et après dire que nous ne sommes pas de bons alliés, là moi je ne suis pas d’accord ». Interrogé sur une éventuelle candidature à la présidentielle de 2027, il est resté évasif : « Vous verrez bien ».

« Je ne veux pas annoncer ma candidature comme ça sur un coin de table ». Et à la question de savoir si sa compagne Sarah Knafo, candidate Reconquête à la mairie de Paris cette année, comptait se présenter à sa place, il a affirmé sur le ton de l’évidence : « Si je me présente, non. On ne peut pas se présenter à deux.

» Kevin Roberts a de son côté démenti auprès de l’AFP toute volonté d’ingérence de la Heritage Foundation dans les prochaines élections en France et en Europe, mais s’est dit « vraiment reconnaissant envers M. Zemmour, M. Bardella, Mme Le Pen, Mme Maréchal… » d’exposer les problèmes posés selon lui par l’immigration. EN DIRECT Finales NBA Knicks - Spurs : Wembanyama peut-il relancer la série dans un Garden blindé de stars, Trump en tête ?

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