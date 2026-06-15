Eric Trump, fils de Donald, en pleine polémique avec Daniel Cormier

Eric Trump, fils du président américain Donald Trump, a été impliqué dans une polémique lors de l'UFC 250, en marge de laquelle une conversation privée sur Instagram a éclaté entre lui et Daniel Cormier, légende de la discipline. Cormier a publié une série de capture d'écran de cette conversation, dans laquelle Eric Trump lui demande son avis sur les combats, si les combats sont truqués pour parier dessus et se faire des dollars. Cormier a supprimé ses tweets, mais Eric Trump a accusé Daniel Cormier de fabrication de fausses captures d'écran avec l'aide d'IA. Quelques heures plus tard, Daniel Cormier a posté des messages qui ont chambré Eric Trump, mais qui ont également fait la pub de cryptos. Cormier a ensuite supprimé ces messages. La polémique a finalement pris fin, mais il reste à voir si de nouveaux rebondissements ne viendront pas perturber la soirée.

Eric Trump , fils du président américain Donald Trump, a été impliqué dans une polémique lors de l' UFC 250 , en marge de laquelle une conversation privée sur Instagram a éclaté entre lui et Daniel Cormier , légende de la discipline.

Cormier a publié une série de capture d'écran de cette conversation, dans laquelle Eric Trump lui demande son avis sur les combats, si les combats sont truqués pour parier dessus et se faire des dollars. Cormier a supprimé ses tweets, mais Eric Trump a accusé Daniel Cormier de fabrication de fausses captures d'écran avec l'aide d'IA. Quelques heures plus tard, Daniel Cormier a posté des messages qui ont chambré Eric Trump, mais qui ont également fait la pub de cryptos.

Cormier a ensuite supprimé ces messages. La polémique a finalement pris fin, mais il reste à voir si de nouveaux rebondissements ne viendront pas perturber la soirée





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