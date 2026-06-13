Éric Rumeau explore la frontière entre l'inerte et le vivant à travers une exposition fascinante

L'artiste Éric Rumeau présente "Là où l'image hésite", une exposition qui mêle photographie, vidéo et jeux de lumière pour interroger le temps, le mouvement et la frontière entre le réel et l'illusion. Quatre séries d'œuvres hypnotiques, comme "Eurythmie" ou "Sur la surface à peine", invitent le spectateur à un voyage poétique où les images s'animent et les ombres prennent vie. Ancien ingénieur reconverti, l'artiste expose ses créations énigmatiques au Grand Bazar jusqu'au 23 juin, avec un finissage le 18 en présence du poète Sébastien Hoffman.

Des photographies qui s'animent, des ombres qui quittent leur image, des radiographies végétales aux allures de mystère : avec son exposition "Là où l'image hésite", Éric Rumeau invite le public dans un univers où le réel vacille.

Entre photographie, vidéo et jeux de lumière, l'artiste explore le temps, le mouvement et la frontière ténue entre l'inerte et le vivant à travers des œuvres aussi poétiques qu'intrigantes. L'instant présent est fantastique dans les deux sens du terme. L'entre-deux est d'ailleurs son point de prédilection : Éric Rumeau propose des photos, des vidéos, des radios, des clair-obscurs qui questionnent. Oui, c'est un peu de tout ça qui se cache derrière un cadre au passe-partout révélateur.

On y voit une photo, belle, et soudain elle s'anime ou plutôt une partie de l'image prend vie. Ou s'éclaire. Rehaussant le mystère d'une nature, d'un végétal, d'un minéral qui semble devenir vivant sous nos yeux.

"J'essaie de rendre mon travail hypnotique et que le spectateur prenne le temps. Le temps m'intéresse, comment le rendre visible, etc. Comment rendre vivant ce qui est inerte, ces questions traversent mon travail", confie l'artiste. Il présente quatre séries de travaux qui se sont étalés entre 2022 et 2026.

"Eurythmie" fait battre le cœur de paysages et forêts du Buzet dans des compositions fascinantes de lumière et de noir. "Je ne travaille que de nuit, je travaille donc beaucoup avec le noir" et cela donne ces clichés entre le naturel et le surnaturel.

"Sur la surface à peine" montre des images qui prennent vie par superposition d'une photo et d'une vidéo : une jeune femme assise sur un rocher, soudain son ombre en descend et quitte l'image ; un bouquet de fleurs, soudain une main vient cueillir l'une d'elles qui disparaît ; une barque sur l'eau se dédouble… "J'aime troubler le spectateur". "Anomalies cliniques" procède du négatoscope, l'écran médical des radios, pour exposer des radiographies de feuilles à la forme organique.

Et le support de l'affiche est le trésor du photographe.

"Hors contrôle", une trace de feuille sur un support maladroitement mis à l'envers, et l'image s'est transformée durant 48 heures pour donner une texture filamenteuse et secrète du plus bel effet. Ingénieur dans l'énergie durant 25 ans, Éric Rumeau quitte le milieu pour se consacrer à la photographie qu'il avait abandonnée à l'âge de 22 ans.

Il a parcouru la France avec ses délicats dispositifs, exposant lors de Traverse Vidéo, du Festival Photo de Sète, de la Biennale d'Issy, et au musée Arthur Batut.

"Là où l'image hésite" est visible au Grand Bazar, 3 avenue du Cimetière, jusqu'au 23 juin. Le 18 juin sera fêté dans un finissage en présence de Sébastien Hoffman, poète performer, dès 19 heures





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