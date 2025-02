Éric Perrot remporte le bronze sur la poursuite aux Mondiaux de biathlon de Lenzerheide

Le biathlète français Éric Perrot a réalisé une performance exceptionnelle aux Mondiaux de biathlon de Lenzerheide en décrochant une médaille de bronze sur la poursuite.

Dimanche, Éric Perrot a réalisé une performance remarquable aux Mondiaux de biathlon de Lenzerheide en décrochant une médaille de bronze sur la poursuite. Parti avec le dossard numéro 15 et un retard de 1 minute 11 secondes sur le leader norvégien Johannes Boe, le biathlète français a réalisé la plus belle remontée de la journée.

Perrot, numéro 3 mondial, a conservé ses excellentes performances au tir (19/20) et a impressionné par sa vitesse sur les skis, devançant même Boe sur certains segments. Il a finalement terminé à seulement 22 secondes du vainqueur norvégien, s'offrant ainsi sa première médaille individuelle aux championnats du monde. Cette performance confirme la progression constante de Perrot depuis le début de la saison, où il a connu une amélioration significative de ses performances au tir. Après avoir remporté deux médailles d'or sur le relais mixte et une médaille de bronze avec l'équipe masculine l'année dernière, Perrot a franchi un nouveau cap en obtenant une médaille individuelle. Avec les épreuves de l'individuel mercredi et de la mass-start dimanche, le Français a de fortes chances de poursuivre sa série de succès.





