Éric Lombard auditionné pour l'imposition des plus hauts patrimoines et des revenus les plus élevés

Éric Lombard, ministre de l'Économie et des Finances de décembre 2024 à octobre 2025, est auditionné par la commission d'enquête relative à l'imposition des plus hauts patrimoines et des revenus les plus élevés et à leur contribution au financement des services publics. L'ancien ministre a déclaré que des milliers de personnes parmi les plus fortunées ne payaient aucun impôt sur le revenu, mais cette information a été confirmée par les sénateurs qui ont révélé qu'il y aurait plus de 13 000 foyers millionnaires avec un revenu de fiscal de référence trop faible pour être redevable d'un impôt sur le revenu. Fin février, Éric Lombard estimait qu'en réalité, environ 50 000 ménages avaient un revenu fiscal de référence modeste par rapport à leur patrimoine financier.

Éric Lombard , ministre de l'Économie et des Finances de décembre 2024 à octobre 2025, est auditionné par la commission d'enquête relative à l'imposition des plus hauts patrimoines et des revenus les plus élevés et à leur contribution au financement des services publi cs.

En janvier dernier, l'ancien ministre assurait que 'des milliers' de personnes parmi les 'plus fortunées' ne payaient 'aucun impôt sur le revenu'. D'abord démentie par Bercy, cette information a depuis été confirmée : selon les sénateurs, ils seraient plus de 13 000 foyers millionnaires avec un revenu de fiscal de référence trop faible pour être redevable d'un impôt sur le revenu.

Fin février, Éric Lombard estimait qu'en réalité, 'autour de 50 000 ménages' avaient un 'revenu fiscal de référence modeste par rapport à leur patrimoine financier'. L'été 36 : Constance Gay (Léonie) réagit à la mort de Félix et au tournage intense de cette scène, 'tu en ressors vidée !

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