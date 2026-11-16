Eric Judor et Ramzy Bedia battent un record historique à la Vente des Vins de Beaune

Eric Judor et Ramzy Bedia ont collecté une somme record pour l'ARSLA lors de la 166e Vente des Vins de Beaune, soutenant la recherche contre la maladie de Charcot et l'ami de l'acteur.

Le dimanche 15 novembre 2026, la salle des ventes de Beaune a été le théâtre d'un moment d'une intensité rare, marquant le retour d' Eric Judor sur le devant de la scène médiatique non pas par l'humour, mais par l'émotion pure. L'acteur et réalisateur de 58 ans a accompagné son complice de longue date, Ramzy Bedia, lors de cette 166e édition de la Vente des Vins de Beaune, l'une des enchères caritatives les plus prestigieuses et anciennes au monde, créée en 1849. Cette manifestation annuelle, pilier du patrimoine viticole bourguignon, a vu les deux comédiens endosser le rôle de parrains pour une cause profondément personnelle et urgente.

Une collecte record pour la recherche neurologique

La mission première des deux hommes était de piloter les enchères autour de la fameuse " bannière ", un fût d'exception de 228 litres contenant un vin Clos de Vougeot Grand Cru. Le résultat de leur intervention a dépassé toutes les attentes, aboutissant à la pulvérisation d'un record absolu de collecte pour cette catégorie. Comme l'a confirmé Nicolas Beretti sur ses réseaux sociaux, ce succès financier colossal symbolise un regain d'espoir pour la communauté touchée par la sclérose latérale amyotrophique. Les fonds récoltés sont intégralement destinés à l'Association pour la recherche sur la sclérose latérale amyotrophique, connue sous l'acronyme Arsla, qui mène des combats essentiels contre la maladie de Charcot.

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Le témoignage bouleversant d'Eric Judor

Avant même le début des enchères, Eric Judor a livré un discours poignant devant l'assemblée des grands négociants et amateurs de vin. Il a rappelé le contraste saisissant entre l'image d'un homme en pleine force physique et la réalité de la maladie neurodégénérative qui frappe son proche. L'acteur s'est référé à un événement précis survenu il y a quatre ans, lors du tournage d'une vidéo populaire chez Squeezie intitulée " Qui est l'imposteur ? ". À cette époque, Nicolas Beretti apparaissait aux côtés des trois bûcherons, démontrant une vitalité exceptionnelle à travers sa pratique régulière du sport et du taekwondo.

" Avec Ramzy, on est là car il y a quatre ans, on a fait une vidéo chez Squeezie où Nicolas Beretti était parfaitement fort, adorait le sport et était très actif ", a déclaré l'acteur devant la salle. Cette comparaison visuelle entre la santé passée et l'état actuel de son ami a servi de point de départ à sa confession. Eric Judor a admis être " très ému " par la situation, qualifiant la trajectoire de cette maladie de " vraie torture " pour les proches. Sa présence n'est pas une simple obligation protocolaire, mais un acte de solidarité directe pour tenter de lever des fonds destinés à la recherche scientifique face à une pathologie dévastatrice.

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Un contexte viticole et des enjeux financiers majeurs

Cette édition 2026 se distingue également par sa rareté structurelle sur le marché des grands vins. La maison Sotheby's, chargée de la tenue des enchères, a présenté un volume volontairement restreint, composé de 432 fûts et deux feuillettes. Ce chiffre représente le deuxième total le plus bas jamais enregistré dans l'histoire de la vente aux enchères, créant une tension naturelle et une concurrence accrue parmi les acheteurs. Cette pénurie artificielle de l'offre a probablement amplifié l'effet des enchères animées par Eric Judor et Ramzy Bedia, transformant chaque cri d'enchère en un geste solidaire à haute valeur financière.

Les trois parrains choisis pour cette année, dont le duo humoristique, représentaient également des causes liées à la maladie de l'épidermolyse bulleuse. Cette combinaison de causes médicales diverses a permis de toucher un large public de donateurs et d'investisseurs. La réussite financière de la journée, notamment grâce à l'impulsion donnée par la bannière Clos de Vougeot, illustre la puissance du mécénat dans le secteur du luxe et du vin, où chaque litre vendu peut contribuer significativement au budget de recherches médicales complexes.

L'héritage humanitaire et les perspectives futures

Nicolas Beretti, bénéficiaire indirect de cette collecte historique, a tenu à remercier publiquement les deux comédiens pour leur héroïsme discret. Dans un message adressé à Eric Judor et Ramzy Bedia, il a souligné qu'ils lui donnaient " de la force " et " de l'espoir ", des mots qui résonnent particulièrement fort dans le contexte d'une maladie chronique et progressive. Cette opération caritative ne se limite pas à une performance médiatique ; elle ancre un lien durable entre l'industrie du vin et la communauté scientifique.

Les fonds générés permettront à l'Arsla de poursuivre ses programmes de recherche sur la sclérose latérale amyotrophique. Alors que la maladie de Charcot reste sans guérison définitive, chaque millions d'euros collectés est crucial pour financer les essais cliniques et le soutien aux patients. La présence de stars françaises de cette envergure sur la scène de Beaune 2026 confirme le rôle central du cinéma et de la télévision dans la mobilisation des ressources pour la santé publique, transformant l'émotion passée en une aide tangible pour l'avenir.