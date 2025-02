Éric Dupond-Moretti : « J'ai dit oui ! » et ses comptes à régler

Dans son spectacle « J’ai dit oui ! », Eric Dupond-Moretti revient sur son expérience au ministère de la Justice avec humour et franchise. Il évoque ses choix, les polémiques qui ont entouré son passage au gouvernement, et les injustices qu’il a subies. Un spectacle qui s'apparente à un règlement de compte avec la presse et la magistrature.

Deux paquets de cigarettes bien entamés et un briquet sont posés sur une petite table basse, au milieu de la pièce. Un gobelet en plastique sert de cendrier. Éric Dupond-Moretti est assis sur un canapé rouge sur lequel dort Jean-Claude, son teckel nain à poils durs qui le suit partout. Ce jeudi, l’ancien avocat, qui a été durant quatre ans garde des Sceaux, nous reçoit dans sa loge du théâtre Marigny entre deux quintes de toux.

Depuis le 1er février, il y joue son spectacle J’ai dit oui !, dans lequel il raconte avec humour « le métier de ministre et ses coulisses ». Une manière aussi - surtout ? - de régler ses comptes, dit-il, avec tous ceux qui l’ont « maltraité » lors de son passage place Vendôme. Qu’est-ce qui vous a donné envie de revenir sur les planches ? J’avais eu une première expérience au théâtre que j’avais trouvé formidable. J’aime le contact, la proximité avec le public. On entend des « Oh ! » des « Ah ! », la réaction de la salle, les rumeurs, les rires quand il y a des passages d’autodérision, d’humour. C’est important l’humour, ça permet de ne pas emmerder les gens d’abord. Il y a un lien évident entre mon ancienne activité d’avocat, mon ancienne activité de ministre plus récente, et la scène. J’ai toujours revendiqué une part de théâtralité dans le métier d’avocat. Mais c’est vrai pour tous les métiers d’expression publique. Il y a aussi dans la politique une forme de mise en scène. Et pourquoi avez-vous ressenti le besoin de parler de votre passage Place Vendôme ? Le 21 septembre, j’ai quitté mes fonctions ministérielles, je suis passé embrasser mes proches, et je suis parti tout seul à moto en Italie, avec mon chien, mon fidèle compagnon. J’ai pensé à l’architecture du spectacle, aux sujets que je veux évoquer : le Conseil des ministres, le Parlement, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, les relations entre les politiques et les médias… Je suis rentré et j’ai écrit. J’ai contacté mon producteur, Michel Lumbroso, et mon metteur en scène, Philippe Lellouche. Ensemble, on a travaillé pour vulgariser les choses, les rendre accessibles au plus grand nombre. L’inconvénient de la scène, c’est qu’on ne peut pas jouer durant cinq heures, sinon on va endormir tout le monde. Cela nécessite de faire des choix, et j’ai décidé de ne pas traiter certains thèmes. C’est pour cela que je vais aussi écrire un livre qui sera plus précis, qui donnera davantage de détails. Dans ce spectacle, vous évoquez longuement votre procès devant la cour de justice de la République, qui vous a relaxé… Ce procès a été un calvaire pour moi, médiatique et judiciaire. A l’époque, j’ai décidé, ça s’est imposé à moi, de la boucler, de ne rien dire pour ne pas entraver ma fonction ministérielle. Mais aujourd’hui je suis libre, j’ai un certain nombre de choses à dire. J’en profite de cette liberté. Et elle me fait du bien, il fallait remettre les pendules à l’heure. Estimez-vous que la presse a, selon vous, trop parlé des polémiques vous concernant et pas assez des réformes que vous avez portées ? Je crois qu’on préfère le buzz, et que ce qui est consensuel intéresse peu. Chez vous les journalistes on appelle ça le putaclic. La première polémique, c’est quand j’embrasse Nicole Belloubet lors de la passation de pouvoirs. Quand j’embauche Véronique Malbec, qui est une haute magistrate, une partie de la presse n’est pas contente parce que c’est la femme d’un grand policier. Aurait-il fallu que j’embauche la femme d’un voyou ? Tout ça, on en crève, parce que tant qu’on parle de ça, on ne parle pas des réformes concrètes qui ont été faites pour les gens. C’est comme ça, c’est un peu l’injustice de ces situations. Vous ciblez François Molins, Jean-Michel Blanquer, les magistrats, la presse… Peut-on parler de règlement de compte ? Appelez ça comme ça, oui. Je trouve que j’ai été maltraité médiatiquement, très maltraité judiciairement et je voulais rétablir les choses. Je n’en veux pas à toute la presse, essentiellement à deux journalistes du Monde, à Edwy Plenel, et à L’Obs qui n’a pas été très sympa en publiant mon patrimoine. Présenter mes trucs comme si je les avais piqués, ça va quoi ! Non, je ne m’attendais pas à être si mal très traité par la presse. En parallèle, il y a eu une instrumentalisation de la justice contre moi. Ça a été compliqué, durant presque trois ans, d’être accablé au quotidien et de ne pas pouvoir répondre. Donc j’accepte l’idée qu’il y a une partie de règlement de compte. Ne craignez-vous pas qu’en reparlant une nouvelle fois de la « guerre » qui vous a opposé à la magistrature, on ne retienne rien d’autre de votre passage au ministère ? D’abord ce n’est pas moi qui ai choisi de déclarer la guerre, c’est l’USM qui l’a fait dix minutes après ma nomination. On verra ensuite ce que l’Histoire retiendra de mon passag





