Eric Ciotti, procureur de la République de Nice, accuse Philippe Tabarot de menaces avec préméditation

Eric Ciotti, procureur de la République de Nice, accuse Philippe Tabarot, ministre de la Transition écologique et solidaire, de menaces avec préméditation. Ciotti a reçu un signalement de menaces contre sa vie et a demandé à Sébastien Lecornu, Premier ministre, de mettre fin aux fonctions ministérielles de Tabarot.

Résultats municipaux à Nice : 'C'est une immense victoire' ... Éric Ciotti détrône Christian Estrosi (LR). Le procureur de la République de Nice , Damien Martinelli, a confirmé à l'AFP avoir reçu 'un signalement' et dit rester 'dans l'attente d'une plainte éventuelle pour apprécier la suite à donner'.

Selon le Canard enchaîné qui a révélé l'information, a eu lieu dimanche, lors de la visite du président indien, Narendra Modi, et du président Emmanuel Macron au salon Bharat Innovates à Nice.

'Monsieur Tabarot m'a interpellé publiquement et m'a déclaré qu'il allait ''me faire disparaître'' en m'envoyant des Géorgiens''. Ces propos, constitutifs de menaces avec préméditation au sens de l'article 222-17 du Code pénal, ont été tenus sans aucune provocation de ma part, devant plusieurs témoins', écrit Eric Ciotti, qui ajoute que le ministre l'aurait aussi traité publiquement de 'nabot'. Dans les Alpes-Maritimes, Eric Ciotti ayant quitté en 2024 LR, qu'il présidait alors, pour s'allier au Rassemblement national.

Cette version est contestée par l'entourage de Philippe Tabarot, qui a indiqué à l'AFP que 'le Ministre a répondu dans le cadre d'un échange personnel avec Eric Ciotti, qu'il connaît depuis trente ans, à une énième provocation de celui-ci, qui, en marge du déplacement du Président (Macron), lui a indiqué ''vouloir (le) faire disparaître du Sénat'' et maintenant du gouvernement'. Selon l'entourage du ministre, 'cela s'inscrit dans une série d'invectives proférées par Eric Ciotti en public et en privé ces dernières semaines au sujet notamment du transport des supporters de l'OGC Nice pour la finale de la coupe de France et de la perte par Nice des Jeux Olympiques d'hiver, qui valent à Philippe Tabarot d'être pris pour cible'.

La même source reproche à Eric Ciotti de rechercher la polémique 'à des fins purement politiciennes et personnelles à l'approche des élections sénatoriales dans les Alpes-Maritimes'. Dans une lettre au Premier ministre, le maire de Nice dénonce des 'portraits d'un comportement d'une gravité exceptionnelle' et demande à Sébastien Lecornu de 'mettre fin aux fonctions ministérielles de Monsieur Philippe Tabarot'. Reste à savoir ce qu'en fera le Premier ministre.

Les anciens faisaient toujours ça sur leurs framboisiers juste après la récolte de juin : la raison oubliée refait surface cet été 'L'arbre de mon voisin fait de l'ombre à ma piscine' : ce que la loi vous permet d'exiger quand il refuse de le taille





20minutesMars / 🏆 43. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Eric Ciotti Philippe Tabarot Menaces Avec Préméditation Code Pénal Salon Bharat Innovates Nice Alpes-Maritimes Rassemblement National Transport Des Supporters Jeux Olympiques D'hiver Premier Ministre Projet De Loi

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Éric Ciotti demande à Sébastien Lecornu de mettre fin aux fonctions de son ministre Philippe Tabarot, l'accusant de 'menaces avec préméditation'Le maire de Nice a demandé au Premier ministre de mettre fin aux fonctions de Philippe Tabarot après des 'injures publiques' et des 'menaces avec préméditation' qui auraient eu lieu en marge de la visite du chef de l'État à Nice.

Read more »

Éric Ciotti accuse un ministre de l'avoir menacé et traité de 'nabot', le maire indignéLe maire de Nice, Éric Ciotti, a adressé une lettre au Premier ministre pour dénoncer le comportement de Philippe Tabarot lors du sommet entre Emmanuel Macron et Narendra Modi.

Read more »

Éric Ciotti demande la démission de ce ministre après avoir été insulté de « nabot »Le maire de Nice a envoyé une lettre au Premier ministre pour se plaindre de propos tenus à son encontre par le ministre des Transports.

Read more »

« Je vais te faire disparaître » : Eric Ciotti dénonce des menaces de la part du ministre des Transports Philippe TabarotLe maire de Nice dénonce des « comportements d’une gravité exceptionnelle » et demande à Sébastien Lecornu de « mettre fin aux fonctions ministérielles de Monsieur Philippe Tabarot ». L’entourage de ce dernier dément

Read more »