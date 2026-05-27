Eric Ciotti, maire de Nice, promet de jouer un rôle actif dans la campagne présidentielle du RN en 2027

Eric Ciotti, maire de Nice et élu avec l'appui du Rassemblement national, a déclaré vouloir jouer un rôle actif dans la campagne présidentielle du RN en 2027. Il a également promis de faire de sa ville, Nice, le laboratoire de la politique qu'il aimerait voir appliquée au pays si le RN accède au pouvoir.

Intégrer le gouvernement en cas de victoire du RN en 2027 ? Sur RTL, Éric Ciotti assure qu'il 'restera à Nice quoi qu'il arrive' Invité de RTL ce mercredi 27 mai, le maire de Nice Éric Ciotti (UDR), élu avec l'appui du Rassemblement national, a dit vouloir 'jouer un rôle actif' dans la campagne présidentielle .

'C'est une barbouzerie' : sur RTL, Éric Ciotti demande 'qui a payé ceux qui ont suivi Charles Alloncle' et son assistante parlementaire, présentée comme sa compagne Assurance qu'il conservera son poste à la tête de la mairie des Alpes-Maritimes en cas d'élection du RN à la présidentielle 2027. 'Quoi qu'il arrive, je resterai à Nice mais je veux jouer un rôle actif dans cette campagne présidentielle pour le changement Je resterai mobilisé et je servirai toujours les Niçois', a-t-il assuré au micro de RTL, ce mercredi 27 mai.

Mais restera-t-il maire de Nice quoi qu'il arrive ?

'Je le souhaite bien sûr', répète-t-il. Il précise 'n'avoir jamais évoqué avec Jordan Bardella' la question de devenir Premier ministre s'il accède à l'Élysée.

'On n'anticipe pas les étapes Je ne fais pas de politique-fiction. ' Lors des élections législatives de 2024, Éric Ciotti a provoqué une crise au sein de LR en concluant une alliance avec le RN. Il fonde dans la foulée l'Union des droites pour la République (UDR) avant de quitter la présidence des Républicains.

'Je ne suis pas membre du Rassemblement national L'UDR est une filiation gaulliste. Je considère que mon parti est l'héritier, le vrai parti de droite aujourd'hui. LR n'est plus un parti de droite, mais macroniste allié aux socialistes', explique-t-il.

'L'UDR est en train de grand remplacer LR. La moitié des militaires LR viennent chez nous depuis que j'ai quitté la présidence.

' Depuis sa victoire aux municipales à Nice, il veut faire de sa ville le laboratoire de la politique qu’il aimerait voir appliquée au pays si le RN accède au pouvoir en 2027. Il reconnaît toutefois des 'divergences' avec le parti à la flamme, notamment concernant l'âge de départ à la retraite.

'Je n'ai pas voté à l'Assemblée nationale quand le RN a proposé la suppression de la réforme Borne', rappelle-t-il. Et de nuancer : 'Ce qui nous rassemble est plus important.

' 'C'est une barbouzerie' : sur RTL, Éric Ciotti demande 'qui a payé ceux qui ont suivi Charles Alloncle' et son assistante parlementaire, présentée comme sa compagne Sécurité du maire, places de parking, subventions aux associations... : à Nice, Éric Ciotti promet 60 millions d'euros d'économies annuelles Éric Ciotti dénonce 'une cible dans leur dos' : des policiers municipaux de Saint-Denis auraient postulé à Nice face au projet de désarmement de Bally Bagayoko 'Une famille qui n'aurait jamais dû se séparer' : Ciotti invite les LR à rejoindre son alliance avec le R





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