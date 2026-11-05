Éric Antoine réagit à la plaisanterie de Sugar Sammy sur son divorce

Lors de La France a un incroyable talent le 4 novembre, Sugar Sammy a moqué le divorce d'Éric Antoine. Le magicien assume et défend l'humour de son collègue québécois.

Le mercredi 4 novembre, lors de la diffusion du cinquième prime des auditions de l'émission La France a un incroyable talent sur M6, une scène inattendue a marqué les esprits. L'humoriste québécois Sugar Sammy a choisi de taquiner son confrère Éric Antoine en abordant un sujet personnel sensible : son divorce avec Calista Sinclair.

Un canular orchestré par le jury

Cette remarque est née d'un canular complexe monté par la production et les autres membres du jury pour se venger d'une blague subie l'année précédente. Un faux candidat nommé Noah Miguel, présenté comme un expert en speed painting, a piégé le magicien en réalisant un portrait peu flatteur. Sugar Sammy avait donné des instructions précises aux comédiens pour que la provocation touche directement Éric Antoine au niveau de sa vie privée.

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Une réaction bienveillante de l'illusionniste

Contrairement à ce que l'on aurait pu craindre, Éric Antoine n'a pris aucune offense face à ces commentaires. En découvrant les coulisses de cette supercherie, il a éclaté de rire et a même tapé affectueusement sur l'épaule de Sugar Sammy. Il a souligné qu'il ne voyait aucun problème dans cette interaction amicale entre collègues de travail.

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Défendre la force de l'humour québécois

Éric Antoine a tenu à préciser qu'il apprécie beaucoup l'humour de Samy, qu'il considère comme sa principale force. Selon lui, la capacité de faire rire avec des sujets qui font mal témoigne d'une vraie bonne vanne. Derrière cette situation se cache une grande tendresse et une réelle amitié entre les deux artistes, loin de toute rancune personnelle.

Le contexte familial et professionnel

Éric Antoine, né le 23 septembre 1976 à Enghien-les-Bains, a épousé la danseuse australienne Calista Sinclair-Antoine en 2008. Le couple a eu deux fils, Raphaël né en 2010 et Ulysse né en 2013. Ce divorce reste pour lui l'une des épreuves les plus tristes de la vie, surtout lorsqu'elle implique des enfants. Sa carrière continue néanmoins avec succès sur les scènes françaises.