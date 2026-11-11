Erborian Yuza Super Sérum : Vitamine C et Yuzu pour un teint lumineux

Découvrez le nouveau sérum Erborian à la vitamine C et au Yuzu. Un soin antioxydant qui hydrate, protège et nourrit la peau pour un éclat immédiat sans effet gras.

Le produit présenté sous une forme arrondie et jaune soleil n'est pas un déodorant mais bien un soin de haute précision destiné au visage. Il s'agit du Yuza Super Sérum à la vitamine C d' Erborian, un sérum bonne mine qui connaît un succès croissant auprès des consommateurs recherchant des solutions efficaces pour leur routine beauté quotidienne.

La synergie entre savoir-faire français et médecine coréenne

Erborian a conçu ce soin en combinant l'excellence du savoir-faire français avec les plantes issues de la médecine traditionnelle coréenne. Le secret de cette formule réside dans l'utilisation du Yuzu, un agrume spécifique qui apporte sa couleur caractéristique au flacon et ses propriétés naturelles. Cette approche unique permet de répondre aux trois conditions essentielles pour limiter les effets de l'âge sur le visage : hydrater, protéger et nourrir la peau en profondeur.

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Les vertus antioxydantes du Yuzu pour renforcer la peau

Enrichi en vitamine C, le Yuza Super Sérum possède des vertus antioxydantes puissantes grâce au Yuzu. Ce composé naturel renforce les défenses immunitaires du visage tout en protégeant et nourrissant la peau contre son dessèchement. L'application quotidienne de ce sérum assure une nutrition constante, offrant ainsi un teint plus sain et plus éclatant sans laisser aucun film gras désagréable sur l'épiderme.

Une application optimale pour maximiser la pénétration des actifs

Pour obtenir des résultats parfaits, il est recommandé de nettoyer soigneusement la peau avant l'application. Le sérum doit être déposé sur une peau légèrement humide afin de favoriser une meilleure pénétration de ses actifs essentiels. Cette étape prépare ensuite idéalement la surface cutanée à recevoir une crème hydratante de jour, créant ainsi une action combinée qui potentialise les bienfaits du traitement quotidien.

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Disponibilité et offre promotionnelle exclusive chez Erborian

Le flacon de 30 ml est actuellement proposé à un tarif avantageux pour les acheteurs souhaitant bénéficier de ce soin premium. Disponible au prix de 43,10 euros au lieu de 53,90 euros, le produit peut être commandé directement sur le site officiel d'Erborian. La livraison se fait directement à domicile, permettant une réception rapide de ce sérum riche en vitamines.

Contexte éditorial et indépendance de la rédaction BFMTV

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