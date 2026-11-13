Erborian: La crème Glass Skin hydratante à 25,90 euros

Découvrez la crème hydratante Erborian Glow Moisturizer enrichie en acide hyaluronique et niacinamide. Un produit phare pour un teint lumineux au prix de 25,90 euros.

Erborian propose la crème hydratante Glow Moisturizer pour obtenir un effet glass skin. Ce produit français intègre des plantes coréennes. Le prix est de 25,90 euros le tube de 50 ml. BFMTV en fait la promotion sur son site.

Composition Hydratante et Niacinamide

Erborian utilise 5 % de niacinamide dans ses crèmes. Cette forme active de la vitamine B3 est hydrosoluble. L'acide hyaluronique complète ce mélange. Ensemble, ils stimulent la production de céramides. La perte en eau est ainsi limitée pour la peau.

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Efficacité et Texture de la Peau

La crème Glow Moisturizer offre une hydratation de 24 heures. Elle redonne une texture soyeuse au visage. L'éclat du visage est renforcé par la vitamine B3. Le grain de la peau est uniformisé et lissé. Les résultats sont immédiats et durables.

Ingrédients Snow Mushroom et K-Beauty

Erborian inclut de la snow mushroom dans sa formule. Ce champignon booste l'hydratation de l'épiderme. La crème apporte deux fois plus d'hydratation. Elle propose l'effet glass skin de la K-beauty. Ce concept cosmétique arrive en France avec ce tube.

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Prix et Disponibilité du Produit

Erborian vend le tube de 50 ml à 25,90 euros. Ce prix est indiqué sur le site Erborian. Le produit est disponible en ligne pour les clients. Les prix peuvent évoluer selon les offres. BFMTV propose des liens vers la boutique.

Routine Soins Visages et Maquillage

Erborian recommande d'appliquer la crème matin et soir. Elle s'intègre facilement à la routine de soins. Un maquillage peut être appliqué après usage. Le grain de peau reste affiné tout au long de la journée. L'hydratation est parfaite pour toutes les peaux.

BFMTV réalise ce contenu shopping via une équipe indépendante. Les prix sont donnés à titre indicatif. BFMTV peut percevoir une rémunération sur les achats. Le site Erborian reste la référence pour ce produit. La qualité cosmétique est au rendez-vous.

Expertise Shopping BFMTV Erborian

Le savoir-faire français allie plantes coréennes. Erborian célèbre la qualité de ses produits. La Glow Moisturizer est une création majeure. Son effet glass skin séduit les consommateurs. Le site BFMTV guide vers cet achat cosmétique. Les lecteurs trouvent le produit sur la boutique.