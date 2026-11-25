Profitez d'une réduction significative sur la BB Crème et la CC Crème à la Centella Asiatica d'Erborian. Découvrez les ingrédients clés et le nouveau prix de 33,30 euros.

Les fêtes de fin d'année approchent et il est temps de prendre soin de votre visage avec cette crème Erborian véritable soin correcteur teinté qui vous assure un teint lumineux, même au cœur de la grisaille de l'hiver. Erborian présente une de ses meilleures ventes avec cette CC Crème à la Centella Asiatica, qui prend soin de votre teint tout en améliorant l'hydratation et la texture de votre peau.

La stratégie de déstockage d'Erborian

Né de la collaboration entre le savoir-faire français en cosmétique et les plantes millénaires utilisées en médecine coréenne, Erborian est un des acteurs majeurs de la K-beauty. Cette CC Crème à la Centella Asiatica en est la meilleure preuve, puisque cette crème allie les pouvoirs apaisants de la centella asiatica, l'acide hyaluronique et un filtre solaire SPF 30 pour protéger votre peau contre les effets néfastes du soleil.

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Composition et bénéfices de la crème

Une crème CC est un soin hybride entre un soin complet du visage et une crème teintée. Plus légère qu'un fond de teint, elle atténue les rougeurs et ravive un teint terne par la présence de pigments adaptés à votre carnation. Déclinée en 9 teintes, d'un teint de porcelaine aux peaux les plus foncées, la CC Crème à la Centella Asiatica d'Erborian est composée de centella asiatica à hauteur de 2 %, également appelée herbe du tigre.

L'acide hyaluronique est également présent, car il est, depuis quelques années, un ingrédient incontournable dans l'hydratation de la peau et l'amélioration de son élasticité. Enfin, le filtre solaire SPF 30 apporte une protection supplémentaire contre les UV.

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Méthode d'application recommandée

La CC Crème à la Centella Asiatica s'applique au cours de votre routine matinale après un nettoyage complet de votre visage et de votre cou. Déposez simplement la crème et effectuez un massage régulier pour libérer les pigments contenus dans la crème.

Pour une peau éclatante et oublier le fond de teint, la CC Crème à la Centella Asiatica vous attend au prix de 33,30 euros le tube de 40 ml au lieu de 44,50 euros sur le site Erborian.

Informations complémentaires

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