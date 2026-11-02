Erborian Crème CC : Le produit star qui frôle la rupture de stock

La Crème CC à la Centella Asiatica d'Erborian domine les ventes avec sa formule végane et son SPF 30. Découvrez les détails de ce soin coréen plébiscité par les pros et les particuliers pour un teint unifié.

La marque Erborian confirme sa domination sur le marché du cosmétique de luxe avec sa célèbre Crème CC à la Centella Asiatica, qui occupe désormais la première place des ventes sur son site officiel. Cet engouement massif s'est traduit par une pénurie imminente, plusieurs maquilleurs professionnels avouant publiquement que ce soin unique remplace efficacement trois produits de beauté haut de gamme simultanément.

Domination du marché cosmétique coréen

La Corée s'est imposée ces dernières années comme le second pôle mondial de la cosmétique de luxe, aux côtés de la France et des États-Unis. Erborian incarne parfaitement ce succès stratégique avec une formule innovante qui séduit autant les experts du maquillage que les consommateurs particuliers. La Crème CC à la Centella Asiatica se distingue par sa capacité à s'adapter à toutes les carnations grâce à sa gamme étendue de six teintes différentes.

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Formule végane et protection SPF 30

La composition de cette crème teintée repose sur 2 % de centella asiatica, un ingrédient clé qui apaise et hydrate intensément la peau. La formule végane intègre également de l'acide hyaluronique pour maintenir une hydratation optimale tout en offrant un effet repulpant et boostant. Une mise à jour récente du packaging a ajouté un filtre solaire SPF 30 pour protéger le visage des rayons UV, sans modifier les autres composants essentiels du produit.

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Conseils d'application pour un teint naturel

Le principal avantage de la Crème CC d'Erborian réside dans sa capacité à corriger les imperfections tout en préservant la naturalité du teint. Sa texture fine et onctueuse offre une couvrance légère qui se pose sur une peau préalablement nettoyée. Pour les peaux particulièrement sèches, il est recommandé d'appliquer un soin hydratant et nourrissant avant la crème pour maximiser l'hydratation.

Prix et disponibilité

Pendant le mois de novembre, les consommateurs peuvent modifier leur routine visage avec ce produit phare disponible au prix de 44,50 euros sur le site Erborian. Le contenu a été réalisé par un expert de l'équipe shopping de BFMTV, indépendante de la rédaction. Les prix sont indicatifs et susceptibles d'évolution, BFMTV pouvant percevoir une rémunération via les liens d'affiliation.