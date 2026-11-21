Profitez d'une remise exceptionnelle sur la CC crème Erborian à la Centella Asiatica. Découvrez ses bienfaits, ses 9 nuances et les résultats des utilisatrices.

Erborian réalise un coup de maître avec la formulation de sa CC crème numéro 1 des ventes, une innovation qui ne surprend nullement tant l'engouement est général. En ce mois de novembre, l'opportunité est offerte de profiter d'une remise importante sur ce soin correcteur teinté qui allie beauté et bien-être pour redonner bonne mine au visage.

Le succès mondial de la CC crème Erborian

Erborian, marque née de la rencontre entre le talent français en cosmétique et l'herboristerie coréenne millénaire, affiche des chiffres de vente spectaculaires. Il se vend une CC crème d'Erborian toutes les 8 secondes dans le monde, témoignant d'une adoption massive et internationale de cette marque. Cette crème de soin coréenne est distribuée à travers le globe, consolidant sa position de leader sur le marché des soins teintés.

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Une formule à la Centella Asiatica apaisante

Cette CC crème à la Centella Asiatica incarne parfaitement la philosophie de la marque en combinant correction esthétique et soins cutanés profonds. Erborian a choisi la Centella Asiatica spécifiquement pour ses vertus apaisantes reconnues, tout en intégrant de l'acide hyaluronique pour assurer une hydratation durable de l'épiderme. L'ajout d'un filtre SPF 30 vient compléter ce trio gagnant en protégeant la peau des UV et en limitant l'oxydation prématurée.

Une texture veloutée et neuf nuances disponibles

La CC crème se définit comme une crème teintée multifonctionnelle servant à la fois de crème de jour et de fond de teint. D'une texture veloutée, ce produit se décline en neuf nuances précises, allant de Porcelain, la teinte la plus pâle, à Rich, adaptée aux peaux les plus foncées. Cette large palette permet à chaque utilisateur de trouver une correspondance parfaite qui se fond littéralement dans le teint.

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Des résultats prouvés par les utilisatrices

Les avis des consommatrices sont unanimes quant à l'efficacité du produit. Ainsi, 93 % des utilisatrices affirment que leur peau est plus unifiée après utilisation régulière. De plus, 89 % d'entre elles indiquent ne plus utiliser de fond de teint traditionnel, privilégiant cette solution tout-en-un pour un résultat naturel et soigné.

Offre exclusive et prix promotionnel

Pour profiter de cette offre limitée, la CC crème à la Centella Asiatica d'Erborian est disponible en tube de 40 ml sur le site de vente en ligne. Le prix est établi à 33,30 euros au lieu de 44,50 euros, permettant une économie significative. Ce contenu a été réalisé par un expert de l'équipe shopping de BFMTV, indépendante de la rédaction.