Profitez de -25% sur le sérum nuit multi-perfectrice Erborian au prix de 37,40€. Découvrez les actifs coréens pour une peau repulpée ce Black Friday.

Erborian offre une sélection de remises de -25% sur certains produits sur son site de vente en ligne durant la Black Friday Week. Cette opération commerciale met en avant une huile sérum nuit multi-perfectrice, un soin ultra concentré conçu pour agir durant le sommeil. Le prix de ce produit phare est établi à 37,40 euros au lieu de 49,90 euros.

Formule cosmétique K-Beauty et ingrédients actifs

Ce sérum repose sur un mariage entre le savoir-faire français en soins cosmétiques et le mariage millénaire des plantes coréennes. Le produit comprend du piment rouge qui apporte de l'éclat à l'épiderme. Il contient également de l'allantoïne pour apaiser la peau de votre visage et de l'acide hyaluronique célèbre pour une meilleure hydratation.

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Côté anti-oxydation, c'est l'agrume du nom de Yuzu qui est intégré à la composition de l'huile sérum nuit multi-perfectrice Erborian. Cette formule est complétée par du ginseng blanc et rouge pour compléter l'hydratation de votre visage. La centella asiatica est aussi présente pour apaiser la peau.

Efficacité dermatologique et application nocturne

Pour que les résultats soient parfaits, Erborian a privilégié la nuit pour appliquer son huile sérum nuit multi-perfectrice. Tout simplement pour que ses actifs soient plus efficaces et ne soient pas soumis à la dégradation de la journée par la présence de pollution ou autre soleil. Cette huile sérum Erborian agit à la fois sur la texture de la peau, l'uniformité du teint.

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Le soin agit aussi sur les rides et ridules. Il en résulte un visage repulpé et une peau beaucoup plus souple. Ce sérum est véritablement présent sur le site Erborian pour profiter de cette promotion. Les avis sur ce sérum Erborian encore disponible pour le Black Friday sont très positifs.

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