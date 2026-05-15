Équipe de volley-ball senior Pornic : une victoire et une montée en Nationale 3

Une équipe de volley-ball senior, classée en pré-nationale, a remporté un match de championnat contre un adversaire de niveau supérieur, joué à domicile dans la salle du complexe sportif Joseph Girard, à Pornic (Loire-Atlantique). Cette victoire, en l'occurrence, a été obtenue en l'immediat de la promotion de l'équipe féminine, qui a elle-même obtenu sa promotion en départementale 1. L'équipe masculine, qui a connu une croissance fulgurante, a ainsi rejoint le Grand Ouest et le Centre de la France, où elle va jouer. Son objectif principal est de maintenir son niveau de jeu à l'issue de la saison 2026-2027.

Une équipe de volley-ball senior, classée en pré-nationale , a validé son ascension en Nationale 3 en remportant un match de championnat contre un adversaire de niveau supérieur, joué à domicile dans la salle du complexe sportif Joseph Girard , à Pornic ( Loire-Atlantique ).

Cette victoire, en l'occurrence, a été obtenue en l'immediat de la promotion de l'équipe féminine, qui a elle-même obtenu sa promotion en départementale 1. L'équipe masculine, qui a connu une croissance fulgurante, a ainsi rejoint le Grand Ouest et le Centre de la France, où elle va jouer. Son objectif principal est de maintenir son niveau de jeu à l'issue de la saison 2026-2027.

Pour ce faire, le club devra travailler sur le volet financier, augmenter le nombre de licenciés, rechercher des sponsors et des subventions. Jean-Luc Lemarchand, ancien pro et entraîneur-manager de l'équipe, souhaite également impliquer un plus grand nombre de bénévoles dans la gestion et le fonctionnement du club.

Enfin, il souhaite améliorer l'outil de travail, notamment en réalisant des travaux d'entretien, de modernisation et de mise aux normes de la salle municipale





actufr / 🏆 1. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Volley-Ball Équipe Classée Pré-Nationale Ascension Nationale 3 Match Championnat Domicile Salle Complexe Sportif Joseph Girard Loire-Atlantique Pornic Grand Ouest Centre De La France Jeu Objectif Maintien Saison 2026-2027 Jeunesse Ambiance Public Financier Recettes Licences Arbitrages Équipements Matériel Bénévoles Fonctionnement Salle Municipale Adapatée Ville Club Amendement Modernisation Mises Normes Entretien Travaux Jean-Luc Lemarchand Email Numéro Téléphone Mon Actu

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Talant Dujshebaev : portrait d'une légende du handball à la tête de l'équipe de FranceL'équipe de France masculine de handball affronte, ce mercredi, la République tchèque lors d'une double confrontation décisive pour se qualifier au Mondial 2027. Ce match aller marque les débuts du nouveau sélectionneur, Talant Dujshebaev.

Read more »

DOPPLeR sort un nouvel album et une tournée nationale, avec A Snake of June et Y ?Le groupe DOPPLeR, originaire de Lyon, redevient actif après une longue période de sommeil. Il sort un nouveau disque avec une tournée nationale où il apparaît en Mai au Moulin du Rousseau à Périgueux (Bouches-du-Rhône). A Snake of June et Y ? , duo de la scène locale qui se démarquent par leur ambiance noise et rock intense, partagent également cette affiche. Tous les ans, quelques barrés soutiennent le travail de 250 journalistes qui vous procurent chaque jour une information de qualité, fiable et complète.

Read more »

Mondial-2026: l'Iran organise une cérémonie d'adieu pour son équipe nationaleL'Iran a organisé mercredi une cérémonie d'adieu pour son équipe nationale de football, dont la participation dans un mois à la Coupe du monde 2026 organisée aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique reste toutefois entourée d'incertitudes.

Read more »

Coupe du monde 2026: l'Iran organise une cérémonie d'adieu pour son équipe nationaleLa participation de l'équipe nationale iranienne à la Coupe du monde sur le sol américain est toujorus en suspens après l'attaque de la République islmaique par les troupes de Donald Trump.

Read more »