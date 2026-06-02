Équipe de France : regroupement complet à Clairefontaine avant la Coupe du monde 2026 et visite présidentielle

Les Bleus se rassemblent à Clairefontaine avec l'arrivée des joueurs de la Ligue des champions. Emmanuel Macron rend visite à l'équipe et rend hommage à Didier Deschamps avant son dernier Mondial. Analyse de la préparation et des pronostics.

Alors que la Coupe du monde 2026 approche à grands pas, l'équipe de France de football va connaître un événement majeur ce mardi avec la concentration complète de son groupe.

Les vingt-six joueurs sélectionnés pour le Mondial, qui se déroulera du 11 juin au 19 juillet aux États-Unis, Canada et Mexique, seront enfin réunis à Clairefontaine. Cette réunion intervient avec l'arrivée des vainqueurs et finalistes de la Ligue des champions, à savoir les Parisiens Ousmane Dembélé, Warren Zaïre-Emery, Désiré Doué, Bradley Barcola et Lucas Hernandez, ainsi que le défenseur d'Arsenal William Saliba.

Ce dernier a d'ailleurs fait l'objet d'une attention particulière après une alerte concernant son dos ; il a passé des examens médicaux lundi qui se sont avérés rassurants, ce qui lui permet de rejoindre le groupe sans inquiétude. Le staff médical va cependant le surveiller de près dans les prochains jours pour s'assurer de sa pleine forme physique avant le premier match contre le Sénégal le 16 juin à 21h.

Cette étape de préparation à Clairefontaine est cruciale pour le sélectionneur Didier Deschamps, qui vit sa dernière compétition à la tête des Bleus. Le président de la République, Emmanuel Macron, rendra visite aux joueurs ce même mardi, une tradition qui vise à leur apporter son soutien avant le grand départ. Lors d'une intervention lundi, le chef de l'État a rendu un hommage appuyé à Didier Deschamps, soulignant sa force de caractère et son bilan exceptionnel.

"J'ai toujours été saisi par cette force de caractère que l'on sent chez lui dès que l'on croise son regard", a déclaré Emmanuel Macron, ajoutant : "Il a su transformer les rêves en victoires, et préféré les succès aux espoirs. Didier Deschamps incarne vraiment un esprit français qui ne lâche jamais rien.

" Ce discours intervient dans un contexte de forte pression sportive. Selon les prédictions du supercalculateur d'Opta, les Bleus ne sont pas considérés comme les grands favoris du tournoi, mais ils figurent tout de même à la deuxième place parmi les principaux prétendants au titre. À l'inverse, une seule des quarante-huit nations qualifiées se voit attribuer aucune chance de remporter la compétition, ce qui illustre l'équilibre et l'incertitude généralisés.

La concentration à Clairefontaine marque donc le dernier capus avant l'envol pour l'Amérique du Nord, avec l'objectif de peaufiner les tactiques, renforcer la cohésion et gérer les états de forme de chacun, notamment celui de William Saliba, dont la sécurité défensive est primordiale. Les supporters, quant à eux, attendent avec impatience le premier match contre le Sénégal, une rencontre qui lancera officiellement la campagne française dans cette Coupe du monde édition 2026





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