Équipe de France : Les Bleus peaufineront leur préparation face à la Côte d'Ivoire

À une semaine du début de la Coupe du monde, l'équipe de France affronte la Côte d'Ivoire en match amical. L'occasion pour Didier Deschamps de faire une large revue d'effectif et de voir Kylian Mbappé égaler le record de buts d'Olivier Giroud. L'objectif : éviter les blessures et peaufiner les automatismes avant le Mondial.

À une semaine de l'ouverture de la Coupe du monde de football, l'équipe de France poursuit sa préparation avec deux matchs amicaux. Le premier, ce jeudi soir à Nantes, oppose les Bleus à la Côte d'Ivoire, avant une rencontre face à l'Irlande du Nord lundi.

Ces deux matchs sont l'occasion pour le sélectionneur Didier Deschamps de procéder à une large revue d'effectif et de tester différentes combinaisons. L'objectif principal reste de peaufiner les automatismes sans subir de blessures avant le tournoi mondial. La présence de Kylian Mbappé, qui pourrait égaler ou dépasser le record de buts d'Olivier Giroud en équipe de France during ces matchs, est particulièrement attendue.

Les joueurs récemment impliqués en Ligue des champions, comme ceux du Paris Saint-Germain et d'Arsenal, devraient être laissés au repos ou utilisés avec modération. Le match contre les Éléphants ivoiriens, diffusé sur TF1 et en direct sur 20 Minutes, marquera une étape importante dans la mise au point de l'équipe avant le début de la compétition.

L'ambiance s'annonce déjà électrique à une semaine du coup d'envoi de la Coupe du monde, et chaque minute de préparation est cruciale pour forger un groupe soudé et performant. Le staff technique profitera de ces deux rencontres pour observer les derniers réglages tactiques et valider les choix pour la liste finale des joueurs retenus pour le Mondial. La pression monre progressivement, mais la concentration reste de mise pour aborder la compétition dans les meilleures conditions possibles





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