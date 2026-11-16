Équipe de France Biathlon : Sélections validées avant le retour à Kontiolahti

L'équipe de France de biathlon finalise sa composition pour la Coupe du monde. Les sélections à Geilo et Bessans désignent les titulaires pour Kontiolahti et l'IBU Cup.

Les équipes de France de biathlon entrent dans la phase finale de préparation pour la reprise de la Coupe du monde, prévue le jeudi 26 novembre à Kontiolahti en Finlande. Cette période cruciale a vu les athlètes s'affronter lors des courses de sélection les 14 et 15 novembre pour obtenir les précieux sésames nécessaires à leur qualification. Après un stage d'hiver à Geilo en Norvège pour les hommes et à Bessans en Savoie pour les femmes et les jeunes, les tricolores se préparent désormais à affronter le nouveau cycle olympique.

Détails des sélections masculines et places garanties

Le directeur des équipes de France, Stéphane Bouthiaux, a précisé que deux places étaient déjà acquises d'avance pour les hommes grâce aux performances passées. Eric Perrot, actuel tenant du titre de la Coupe du monde, et Quentin Fillon Maillet étaient protégés avant même le début des épreuves de sélection. L'absence d'Émilien Jacquelin, qui a choisi de se concentrer sur le cyclisme, a créé cinq places à pourvoir lors de ces compétitions decisives.

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Oscar Lombardot a réussi à décrocher l'une de ces places en terminant dans le Top 6 de la mass-start disputée le dimanche 15 novembre. Avec une précision exemplaire au tir, marquant 18 sur 20, le biathlète du massif jurassien se qualifie pour Kontiolahti ainsi que pour la prochaine étape à Hochfilzen en Autriche. À titre de comparaison, Quentin Fillon Maillet, qui ne s'interdit aucun succès selon ses propres dires, a terminé onzième de cette même mass-start avec 16 scores sur 20 au tir.

Composition féminine et qualifications pour le circuit secondaire

Côté féminin, la situation était tout aussi complexe avec cinq places protégées parmi les sept prétendantes restantes. Lou Jeanmonnot était présélectionnée, tout comme Océane Michelon, Camille Bened, Justine Braisaz-Bouchet et Julia Simon. La course aux dernières places a donc été très disputée entre les athlètes en lice pour valider leur maintien dans l'élite du biathlon mondial pour la saison à venir.

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Gilonne Guigonnat a remporté les courses de sélection grâce à deux victoires, assurant ainsi sa qualification. Les dernières places, qu'il s'agisse de l'équipe principale ou de l'IBU Cup, ont suscité de fortes compétitions. Pour le circuit secondaire, l'IBU Cup, quatre places étaient disponibles pour les hommes et une pour les femmes, ajoutant une couche de tension supplémentaire aux résultats des dernières semaines.

Nouveaux talents et futurs championnats du monde

Plusieurs jeunes talents se sont révélés durant ces sélections, ouvrant la voie à une nouvelle génération de biathlètes français. Léo Carlier, vingt ans et double champion du monde junior, fait figure de favori pour intégrer l'IBU Cup. Après avoir terminé derrière Guillaume Poirot sur le sprint à Bessans et quatrième de la mass-start, il devrait effectuer son baptême du feu à Idre Fjäll en Suède, suivi de l'étape à Sjusjoen en Norvège.

Des athlètes comme Ilann Dupont, vingt et un ans, troisième de la mass-start de Bessans, et Flavio Guy, vingt ans, premier non-sélectionné, restent sur les radars pour l'avenir. Chez les femmes, la concurrence est également rude avec des performances notables comme celle d'Amandine Mengin, sixième de l'IBU Cup avec 18 scores sur 20 au tir. Toutefois, c'est la savoyarde Fany Bertrand qui a obtenu le spot restant, confirmant la profondeur de la réserve tricolore pour les échéances à venir.