l'ouverture du groupe E de la Coupe du Monde 2026 nous apporte ce duel élégamment résumé. Premier match, voir où le feu lancé et comment profiter d'une expérience entière à l'heure française de ce match, en streaming et en après‑replay.

La Coupe du Monde 2026 vient de franchir une nouvelle étape d'excitation avec l'ouverture du groupe E, où la Côte d'Ivoire et l' Équateur se rencontrent à Philadelphie, aux États-Unis, dans la nuit du dimanche 14 au lundi 15 juin.

Le match, prévu à 1h00 heure française, est transmis dans le monde entier par beIN Sports, la seule chaîne officielle aponte l'intégralité du tournoi. Cette rencontre a un double enjeu : d'abord, elle représente une chance pour les deux nations de saisir une première place dans un groupe mythiquement difficile, et ensuite, elle offre aux supporters et aux fans un spectacle où génère un storytelling sur un départ plein d'espoir.

Sur le papier, l'Équateur est favori, classé 23e au classement FIFA, tandis que la Côte d'Ivoire, en 34e place, doit faire preuve d'un grand courage sportif. La Squadienne a traversé les qualifications sud‐américaines avec une défense de fer, ce qui a mené à une deuxième place dans la région, tandis que l'équipe ivoirienne vient de remporter la CAN 2023 à domicile et cherche enfin à dépasser ses trois éliminations notoires en phase de groupes (2006, 2010 et 2014).

Ce match reste inédit, les deux équipes ne s'étaient jamais affrontées auparavant. En plus de ces deux titans, le groupe comprend également l'équipe naissante du Curaçao, qui ne manquera pas d'impacter l'ambiance en honorant la diversité des talents. Les spectateurs auront la possibilité de suivre la rencontre dès son lancement par le biais d'un Pass RMC Sport + beIN Sports.

Ce forfait, entièrement numérique, offre un accès exclusif aux quatre chaînes HD de RMC Sport ainsi qu'aux dix chaînes HD de beIN Sports. La plate‑forme déboutera l'ensemble de la Coupe du Monde 2026, ainsi qu'une programmation diversifiée incluant la Liga, la NBA et la UFC. L'abonnement commence à 19 euros par mois pour la première année, puis passe à 29 euros, avec la possibilité de souscrire à une version sans engagement.

Ce commissionnement ne tue pas seulement la passion du football mais permet également d'ouvrir les yeux sur d'autres sports et tendances internationales, comme les combats d'arts martiaux et le MMA. La maison de vente RMC Sport assure des liens de partenariat transparents tout en adéquat. Les informations présentes dans ce texte sont à titre indicatif et susceptibles de change.





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