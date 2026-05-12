Une épidémie de hantavirus frappe un navire de croisière aux Canaries, entraînant des décès et des rapatriements. Entre-temps, un hors-série offre un aperçu unique de la Russie aujourd’hui après quatre ans de guerre en Ukraine.

Le navire de croisière MV Hondius a été frappé par une épidémie de hantavirus, entraînant des évacuations et des rapatriements sur l’île de Tenerife dans l’archipel espagnol des Canaries le 11 mai 2026.

Les premiers signalements ont révélé que plusieurs passagers présentaient des maux de tête, des diarrhées et de la fièvre, et qu’un homme de 70 ans, accompagné de son épouse et d’une troisième personne, avait succombé à la maladie. L’épidémie a été confirmé le 3 mai comme étant liée à un virus de la famille des hantavirus. À ce moment-là, neuf cas d’infection étaient officiels, tandis que deux autres cas étaient considérés comme probables.

Les 147 passagers et membres de l’équipage ont été évacués et rapatriés vers leurs 23 pays d’origine respectifs. La gestion de cette crise maritime soulève des questions sur la rapidité de la réponse face à la propagation du virus, malgré une coordination internationalective mise en place dès le 2 mai par l’Organisation mondiale de la santé (OMS), alertée par le Royaume-Uni.

Des experts en santé publique, comme Alberto Infante, professeur émérite à l’École nationale de la santé publique de l’Institut de santé Carlos III en Espagne, insistent sur l’importance d’une meilleure préparation pour evaporation des protocoles d’alerte précoce. Parallèlement, un nouveau hors-série multilingue, mettant en lumière la vie des Russes quatre ans après le début de la guerre en Ukraine, est en vente à partir du 18 mars.

Ce dossier, rédigé majoritairement par des sources russes, souvent exilées, propose une analyse Approfondie de la politique, de l’économie, de la société et de la culture russes, révélant les impacts durables de la guerre sous le régime de Vladimir Poutine. Émergeant d’une Russie de plus en plus close au monde, ce portrait réaliste offre un éclairage rare sur les dynamiques intérieures du pays.

De plus, des opportunités culturelles sont mises à l’honneur avec des concours pour gagner des passes VIP au festival Euparovox à Clermont-Ferrand du 26 au 28 juin ou pour deux spectacles au festival Paris Globe du 27 mai au 4 juin





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