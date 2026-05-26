Épidémie d'Ebola en RDC : plus de 1 000 cas suspects, dix pays africains menacés

L'OMS alerte sur une flambée d'Ebola en République démocratique du Congo, avec plus d'un millier de cas suspects, un retard de détection de 70 jours et une propagation potentielle vers au moins dix pays africains. Le directeur de l'OMS se rendra en RDC pour évaluer la situation et appeler à un financement urgent de 300 millions de dollars.

L'Organisation mondiale de la santé a tiré la sonnette d'alarme face à une flambée d' Ebola jugée extrêmement grave en République démocratique du Congo. Au cours des quatre derniers mois, le nombre de cas suspects a explosé, dépassant les 1 000 et atteignant un niveau jamais observé depuis l'épidémie de 2014.

Cette recrudescence s'est produite alors que la détection du foyer était retardée de près de deux mois, laissant le virus se propager largement dans une région déjà fragilisée par des infrastructures routières limitées et un climat d'insécurité permanente. Les autorités congolaises ne peuvent suivre que 20 % des contacts identifiés, ce qui rend le traçage et l'isolement des personnes exposées pratiquement hors de portée.

L'hôpital de Mongbwalu, où le personnel médical porte des combinaisons de protection intégrale, a vu son service débordé, tandis qu'un établissement local a été incendié le 21 mai 2026, accentuant la méfiance de la population et compliquant la prise en charge des malades. Plus de 200 décès ont déjà été recensés, et les prévisions indiquent que la maladie pourrait toucher au moins dix pays d'Afrique, selon le Centre africain de contrôle des maladies (Africa CDC).

Les experts redoutent que la situation évolue en une crise transfrontalière si des mesures d'urgence ne sont pas immédiatement mises en place. Le directeur de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, doit se rendre en RDC le 26 mai pour évaluer la situation et lancer un appel pressant aux États voisins afin d'activer des mécanismes de réponse coordonnée.

Il a souligné la nécessité d'une mobilisation financière d'environ 300 millions de dollars, requise pour renforcer les équipes de santé, déployer les vaccins disponibles contre le virus Zaire - la souche la plus meurtrière - et développer des stratégies contre le variant Bundibugyo, pour lequel aucun vaccin n'existe encore. Les coupes budgétaires opérées dans le secteur de la santé au cours des dernières années, notamment sous l'administration précédente des États‑Unis, ont affaibli la capacité de veille sanitaire mondiale, aggravant la lenteur de la réaction actuelle.

Les ONG présentes sur le terrain, ainsi que les autorités locales, insistent sur le fait que la communauté internationale doit fournir un soutien logistique, financier et technique immédiat pour éviter une propagation incontrôlée. Parallèlement, la population congolaise fait face à un dilemme culturel et sécuritaire.

La méfiance à l'égard des équipes médicales, alimentée par des antécédents de violences et de désinformation, conduit certains habitants à refuser les mesures de prévention et à récupérer les corps de leurs proches pour des rites funéraires, augmentant le risque de transmission. L'OMS estime que le virus Ebola a fait plus de 15 000 victimes en Afrique au cours des cinquante dernières années, avec un taux de mortalité variant entre 25 % et 90 %.

En RDC, l'épidémie la plus meurtrière entre 2018 et 2020 a déjà coûté la vie à 2 300 personnes sur 3 500 malades. Les autorités congolaises, l'Union africaine et les partenaires internationaux doivent donc conjuger leurs efforts pour stabiliser la situation, sécuriser les zones d'accès, accélérer le suivi des contacts et garantir la disponibilité des vaccins afin d'empêcher que l'épidémie ne devienne incontrôlable et ne menace davantage de pays africains





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