Éphéméride du 6 juin : les Norbert, la bataille de Normandie et les personnalités qui ont marqué l'histoire

La journée du 6 juin est marquée par la célébration des Norbert, mais aussi par la commémoration de la bataille de Normandie, qui a eu lieu en 1944. Cette bataille a été un tournant décisif dans la guerre contre l'Allemagne nazie. Nous vous présentons également quelques personnalités qui ont marqué l'histoire, dont les peintres, les écrivains, les sportifs et les musiciens qui ont contribué à l'art, la littérature, le sport et la musique.

Éphéméride du 6 juin : les Norbert sont célébrés aujourd'hui. En 1943, les Alliés, menés par les États-Unis, l'URSS et le Royaume-Uni, décident d'ouvrir un front à l'Ouest pour combattre l'Allemagne nazie.

Pour surprendre l'ennemi, leurs choix se portent sur la Normandie. Les préparatifs secrets sont lancés, accompagnés d'une stratégie de désinformation pour faire croire à un débarquement dans le Pas-de-Calais. À 6h30, l'assaut est donné. Les divisions américaines débarquent sur les plages désignées par les noms de code Utah Beach et Omaha Beach, suivies par les forces britanniques, canadiennes et françaises sur Gold, Sword et Juno Beach.

Le débarquement est particulièrement difficile et coûteux en vies humaines, notamment sur Omaha Beach, surnommée Omaha la sanglante, où près d'un millier de soldats y perdent la vie. La bataille de Normandie, qui s'est déroulée du 6 juin au 25 août 1944, est un tournant décisif qui mènera à la libération de la France.

Saint Norbert, né en Rhénanie vers 1080, mort à Magdebourg le 6 juin 1134, mena une vie édifiante après avoir été un abbé de cour qui fonda l'ordre des Prémontrés en 1120. Le moteur de recherche des archives de Sud Ouest a fait son apparition le 8 janvier 2019, dans un univers dédié à la mémoire collective de la région.

La victoire de René Lacoste en finale face à Jean Borotra aux premiers Internationaux de France de tennis à Saint-Cloud est un moment mémorable. L'accord historique entre l'ONU et le Cambodge sur l'instauration d'un tribunal pour juger les anciens Khmers rouges est un pas important vers la justice. La bataille de Raqqa, opposant les Forces démocratiques syriennes et la coalition à l'organisation État islamique, est un moment critique dans la guerre contre le terrorisme.

Guy Picauville, habitant de La Jarrie, avait écrit au prince Charles pour lui présenter ses condoléances après le décès de la reine et a reçu une lettre de remerciement. Diego Velázquez, peintre espagnol, Pierre Corneille, écrivain français, Björn Borg, ancien tennisman suédois, Steve Vai, chanteur et guitariste américain, Guillaume Musso, romancier français, Faudel, chanteur français, Maria Alekhina, principale membre du groupe russe punk féministe Pussy Riot, sont des personnalités qui ont marqué l'histoire.

Leur contribution à l'art, la littérature, le sport et la musique est un cadeau pour l'humanité





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